Bouchez in Knokke: ‘Hij viel mij aan, ik bleef kalm’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Aanval (1)

Op de Lippenslaan in Knokke valt doorgaans niet veel meer te zien dan een stroom shoppers die de ene na de andere winkel ingaan. Maar afgelopen zaterdag was er eventjes wat meer animo. Er is zondag een video opgedoken waarin MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en zijn vriendin betrokken zijn bij een wel erg hevige discussie met een aantal fietsers. Zijn auto staat midden op de weg stil. Op de beelden die via Het Laatste Nieuws verspreid werden, is te zien hoe Bouchez een stevige duw krijgt van een man. Bouchez zelf blijft koelbloedig en reageert niet. ‘Hij viel mij aan, ik bleef kalm’, zegt hij daarover aan Het Laatste Nieuws. Wat er voordien precies is gebeurd, is niet uit te maken uit het filmpje. Volgens Bouchez dacht hij dat er een fiets tegen zijn auto was gereden en is hij uitgestapt om te zien wat er was gebeurd.

Aanval (2)

Ook Bouchez’ vriendin was betrokken in de hoogoplopende discussie. Toen ze van het groepje wegliep, riep ze ‘vuile Vlamingen’. Dat is uiteraard niet zo verstandig voor de vriendin van een politicus die stiekem toch hoopt ooit premier te worden. Volgens Bouchez hadden de fietsers eerst ‘vuile Walen’ geroepen en had zijn vriendin daar in het heetst van de discussie op gereageerd met ‘vuile Vlamingen’. Bouchez zit daarmee verveeld. ‘Ze meent dat niet, want we komen allebei graag in Vlaanderen.’ Later op de dag volgden excuses van de vriendin zelf. ‘Wat ik zei, komt helemaal niet overeen met wat ik denk: ik hou veel van Vlamingen en Vlaanderen.’

Aanval (3)

Knokke was trouwens niet de enige aanval die Bouchez afgelopen weekend te verwerken kreeg. PS-voorzitter Paul Magnette trok afgelopen weekend ook nog eens alle registers open om zijn grote politieke concurrent in Wallonië zwart te maken in De Zondag. Hij reageert eerst verrast dat de interviewer het VTM-programma Special forces niet heeft gezien. ‘Ik dacht dat dat verplichte televisie was voor elke politiek journalist’, lacht hij. ‘Bouchez werd door een van de instructeurs het “dood gewicht van de groep” genoemd. Wel, ik kan het niet beter verwoorden. De regering heeft te veel energie en tijd verspild aan hem.’

Aanval (4)

Na het incident tussen de vicepremiers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zijn de plooien ondertussen gladgestreken. Vandenbroucke had woensdagavond in het heetst van een discussie zijn hand op de arm gelegd van Van Quickenborne om te vermijden dat die de vergadering zou verlaten tijdens zijn betoog. Over de stevigheid waarmee die hand op de arm gelegd werd, verschillen de interpretaties. Het volstond alvast voor de premier om het gedrag als ‘niet toelaatbaar’ te bestempelen. Na de verontschuldigingen van Vandenbroucke liet ook Van Quickenborne zaterdag weten dat het incident voor hem gesloten is. ‘We hebben elkaar eens goed vastgepakt. Zand erover’, zei Van Quickenborne zaterdag voor aanvang van een vergadering over de fiscale hervorming.