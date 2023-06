Remco Evenepoel Belgisch kampioen na duel tegen Alec Segaert

Remco Evenepoel heeft zich in Izegem tot Belgisch kampioen op de weg gekroond. In de hitte reed hij weg uit een elitegroepje samen met ontdekking Alec Segaert, de nummer 2 van het BK tijdrijden. Ze reden met z’n tweeën naar de meet, daar was Evenepoel de snelste.

Het ging van bij de start redelijk hard, in de zoektocht naar een kopgroep. Het eerste uur werd afgelegd aan 50 kilometer per uur. Uiteindelijk waren er zeven man die op pad gingen: Baptiste Planckaert, Tosh Van der Sande, Jelle Wallays, Rémy Mertz, Gianni Marchand, Laurens Sweeck en Jordi Warlop. Na de heuvelzone, met een passage op de Kemmelberg, scheidden zich echter vijftien andere vluchters af. Met een paar interessante namen, waaronder Yves Lampaert en Wout Van Aert.

Van Aert en Lampaert toonden zich de besten onderweg. In het peloton kon het Alpecin-Deceuninck van topfavoriet Jasper Philipsen niet anders dan de boel op gang trekken. Voorin wisselde Van Aert van fiets, maar zonder veel energie te verspillen. Intussen bereikte de voorsprong de grens van de twee minuten.

Hergroepering

Op 90 kilometer van de finish was het einde verhaal voor Thibau Nys. Hij moest het peloton laten rijden met krampen. Bij Trek-Segafredo hebben ze met Jasper Stuyven en Edwad Theuns nog twee andere snelle mannen. Het peloton kwam niet veel later een stuk dichter, onder de minuut. Het teken voor Van Aert en Lampaert om te versnellen. Ze doken de laatste twee ronden in met iets minder dan één minuut voorsprong op het blok van Philipsen.

In Ingelmunster werden ze even gek toen lokale held Lampaert passeerde, maar de voorsprong van de twee slonk stelselmatig en op 28 kilometer van de finish waren Lampaert en Van Aert eraan voor de moeite. Het teken voor een aanval van… Remco Evenepoel. De wereldkampioen draaide de gashendel op een brug volledig open en kreeg acht renners mee: Dries De Bondt, Jasper Stuyven, Stan Dewulf, Alec Segaert, Victor Campenaerts, Jasper De Buyst, Tiesj Benoot en ploegmakker Dries Deveneyns. Al snel pakten ze een halve minuut.

Iedereen ging volle bak in de kopgroep, waar Segaert - donderdag nog tweede in de tijdrit - indruk maakte in gezelschap van twee ploegmakkers van Lotto Dstny (Campenaerts en De Buyst). Het vat bij Alpecin-Deceuninck was leeg na de achtervolging op Van Aert en Lampaert, en dus moest het van ex-kampioen De Bondt komen.

Sterke Segaert, betere Evenepoel

Evenepoel voelde dat hij moest aanvallen, met snelle mannen als De Buyst en Stuyven erbij, en dus zette de wereldkampioen nogmaals zijn motor aan. Enkel Segaert kon mee en die pakte niet over: ploegorders? In de achtervolging keken Campenaerts, De Buyst, Stuyven, Benoot en Dewulf al snel tegen een achterstand van 15 seconden aan. Uit het peloton reden nog Guillaume Van Keirsbulck, Tom Van Asbroeck en Timothy Dupont weg.

Segaert pakte wel eens een keer over, maar het was vooral Evenepoel die zonder al te veel omkijken naar de finish knalde. Daar moest het dan gebeuren, in een sprint met twee. En de wereldkampioen legde de jonge Segaert er gewoon op. Segaert kwam nooit uit het wiel. Regenboogtrui en nationale driekleur, dat is al geleden van Marcel Kint in 1939...

Uitslag:

1. Remco Evenepoel

2. Alec Segaert

3. Jasper Stuyven

4. Tiesj Benoot

5. Jasper De Buyst

6. Stan Dewulf

7. Victor Campenaerts

8. Timothy Dupont

9. Tom Van Asbroeck

10. Guillaume Van Keirsbulck

