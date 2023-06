Ongeluk met achtbaan in oudste pretpark van Zweden: dode en veertien gewonden

In het pretpark Gröna Lund in de Zweedse hoofdstad Stockholm is een wagen van een achtbaan ontspoord. Er vielen een dode en veertien gewonden, zo meldt de uitbater van het pretpark zondag.

Een wagen van de achtbaan Jetline is vanaf enkele meters hoogte naar beneden gevallen. De politie meldde zondagnamiddag dat zeven gewonde kinderen en volwassenen naar ziekenhuizen gebracht zijn.

Het park is na het ongeval ontruimd. De achtbaan Jetline haalt over een parcours van 800 meter snelheden tot 90 kilometer per uur. De achtbaan is tot dertig meter hoog en werd in 1988 in gebruik genomen.

Gröna Lund bevindt zich op het schiereiland Djurgarden in Stockholm en werd in 1883 opgericht door een Duitser. Het is het oudste en een van de populairste pretparken in Zweden. Jaarlijks bezoeken meer dan een miljoen mensen het park van 3,8 hectare. Er zijn niet alleen attracties, maar ook theaters en podia, waar wereldberoemde artiesten als Abba, Bob Marley en Lady Gaga hebben opgetreden. Eind 1985 werd het park gedeeltelijk verwoest door een grote brand, maar het werd kort daarna herbouwd.

