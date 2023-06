Kopecky klaart het in haar eentje en is Belgisch kampioen

Lotte Kopecky heeft het BK wielrennen voor de vrouwen gewonnen. Na een massasprint was ze veel sneller dan Marthe Goossens. Ze kon vroeg de armen in de lucht gooien.

De mannen moeten in totaal drie keer over de Kemmelberg, de vrouwen geen enkele keer. Dat zorgde voor een vrij gesloten wedstrijd. We kregen in de twee eerste uren een paar korte schermutselingen, maar niemand slaagde erin om echt weg te rijden. Julie Van de Velde, Marijke De Smedt en Marthe Goossens kwamen zo van een kale reis terug.

Lotte Kopecky hield zich ondertussen gedeinsd in de buik van het peloton. Kopecky is de enige Belgische renster bij SD Worx en moest het vandaag zonder ploeggenotes zien te rooien. Er werd wel enorm snel gekoerst. Bij het ingaan van het laatste wedstrijduur lieten de rensters een gemiddelde van 41 km/u noteren.

Met nog 30 kilometer te gaan barste de koers dan toch eindelijk los. Justin Ghekiere probeerde het eens. Ook Kopecky schoof mee en trok daarna zelf door, maar de tweevoudige Belgische kampioene geraakte niet weg in de vlakke lokale ronde.

Dan maar profiteren van een brug dacht Kopecky, maar ook daar kon ze de rest niet overboord gooien. Het regende aanvallen, maar wegrijden deed niemand. Een ideaal scenario voor de sprinters, en dus ook voor Kopecky zelf.

Dan toch een kopgroep

Drie rensters slaagden er dan toch in om een kloofje te slaan. Het grote blok Fenix-Deceuninck had niemand mee en dus besloot Sanne Cant om de oversteek te wagen naar Audrey De Keersmaeker, Amber Aernouts en Marieke Meert. We kregen zo eindelijk vier leidsters, al hield een fel gedecimeerde peloton het kwartet constant in het vizier.

Met nog minder dan tien kilometer kwam er een tegenreactie vanuit het peloton. Lotte Kopecky liet dat niet gebeuren en haalde de tegenaanvalsters weer terug. Hierdoor werden ook de vier leidsters bij de lurven gevat.

Daarna reed niemand meer weg, waardoor we een sprint kregen om de tricolore trui. Kopecky moest het vanop de kop controleren. Ze ging zelf aan en won uiteindelijk met sprekend gemak.

