Opvallende beelden: Wagner-rebellen uitgewuifd als helden en iedereen wil met lachende Prigozjin op foto na uittocht uit Rostov aan de Don

Jevgeni Prigozjin is na onderhandelingen over de gewapende opstand van zaterdag vanuit Rostov aan de Don vertrokken richting Wit-Rusland. Ook zijn troepen van de Wagnergroep verlieten de stad en dat deden ze onder luid applaus, gejuich en mét selfies.

Het was een bijzondere dag in Rusland zaterdag. Aan het begin van de dag kondigde de privémilitie Wagner aan dat ze vanuit Oekraïne Rusland waren binnengetrokken en dat ze de controle van het militaire hoofdkwartier in Rostov aan de Don hadden overgenomen. Prigozjin wou onderhandelen met de Russische legerleiding en eiste dat zij naar hem kwamen. Anders zou hij zijn troepen laten doortrekken tot in Moskou.

Zaterdagavond, na onderhandelingen met de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, riep Prigozjin zijn troepen toch een halt toe. Er was een overeenkomst bereikt. Prigozjin zou naar Wit-Rusland gaan en niet vervolgd worden voor het aansturen van de opstand en zijn huurlingen konden ook vrij vertrekken.

En dat vertrek verliep verbazend goedgeluimd. Op beelden is te zien hoe Prigozjin in een SUV zit en wordt weggereden, maar de auto moet stoppen voor mensen die hem de hand willen schudden of een selfie willen nemen met de Wagnerbaas. Ook de huurlingen vertrekken onder luid gejuich en worden uitgewuifd door de inwoners van Rostov aan de Don.

Prigozjin had eerder al verklaard dat ze het militaire hoofdkwartier hadden overgenomen zonder één schot te lossen en ook uit videobeelden en foto’s blijkt dat de komst van de privémilitie rustig is verlopen in Rostov aan de Don.

