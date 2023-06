Drie doden en twee zwaargewonden bij verkeersongeval in Edingen

Een zwaar ongeval op de E429 kostte zondagochtend het leven aan drie mensen.

Bij een verkeersongeval op de E429 zijn zondagochtend ter hoogte van Edingen, in de provincie Henegouwen, drie personen om het leven gekomen. Er raakten ook twee mensen zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 6 uur in de richting van Brussel. Een autobestuurder verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en botste met een bestelwagen die in dezelfde richting reed.

Twee inzittenden van de auto en de bestuurder van de bestelwagen kwamen om het leven. Twee anderen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het parket is ter plaatse voor een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk.

De snelweg is afgesloten ter hoogte van het ongeval. Autobestuurders krijgen de raad om te rijden via de N285 en de N7.