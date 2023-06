Tweede keer, goede keer voor Live Is Live? Het festival van concertorganisatie FKP Scorpio dat mikt op de ‘ultieme bezoekerservaring’ verhuisde stroomopwaarts van het Zeebrugse strand naar de Antwerpse Linkerscheldeoever. Een geslaagde zet, want in de diamantstad lijkt het festival de ruimte en de opkomst te hebben om uit te groeien tot een blijvertje.