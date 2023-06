Antiquair Patrick Van der Vorst is officieel priester

Patrick Van der Vorst (52), de antiquair die u vooral zal kennen van het Play4-programma Stukken van mensen, is zaterdag tot priester gewijd. De naar Londen uitgeweken kunstexpert besloot vier jaar geleden om zijn leven om te gooien.

In een goedgevulde Westminster Cathedral in Londen werd gewezen antiquair Patrick Van der Vorst zaterdag samen met vier andere mannen tot priester gewijd. De plechtigheid werd geleid door Kardinaal Vincent Nichols. Een tiental dagen geleden, op 15 juni, was hij in Rome al tot diaken gewijd.

De gewezen antiquair besliste vier jaar geleden om zijn oude leven voorgoed achter zich te laten. Hij trok naar Rome om te studeren als seminarist voor het bisdom van Westminster. ‘Iets blijft me in die richting trekken’, zei de kunstdealer daarover in een interview aan Kerknet. ‘Mijn roeping is vandaag niet fundamenteel anders dan 25 jaar geleden, maar mijn excuses zijn op’, gaf hij in datzelfde gesprek te kennen. Hij gaf wel toe dat de roep ‘sterker en dwingender’ was geworden: ‘Ik noem mezelf geen late roeping, maar een laat antwoord. Beroepsmatig heb ik alles bereikt waar ik ooit van droomde. In de Kerk doe ik zoveel als ik kan. En toch ontbreekt er iets. Ik wil dichter bij God komen.’

Please pray for the men being ordained to the priesthood tomorrow at Westminster Cathedral by Cardinal Nichols:

John Casey

Marco Lazzaron

Juan Sola Garcia

Francis Thomas

Patrick van der Vorst



The Mass, which starts at 10.30am, will be livestreamed

Voor hij als jurylid meewerkte aan het antiekprogramma had Van der Vorst er een lange carrière op zitten als kunstschatter en -handelaar. De Belgische Brit - 27 jaar geleden week hij uit naar Londen - begon als klerk bij het veilinghuis Sotheby’s om er een paar jaar later directeur te worden. Op zijn 39ste werd hij zelfstandige. In die periode heeft Van der Vorst twee toonaangevende internetplatformen opgezet, Paddle8 en Value My Stuff, waar zijn topexperts binnen de 48 uur een schatting geven van een aangeboden kunstwerk. Een tijdje geleden maakte de Britse omroep BBC een documentaire over hem onder de noemer From riches to religion.

