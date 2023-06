Het lijkt niet meteen een benijdenswaardige titel, maar toch is die van lelijkste hond ter wereld er geen om je over te schamen, voor hond noch baasje. Kijk maar naar Scooter, de jongste laureaat.

De Chinese gekuifde naakthond Scooter is in Californië verkozen tot lelijkste hond ter wereld. Het zevenjarige dier haalde het met zijn op enkele strowitte plukken haar na naakte lijf, scheve tong en gebogen achterpoten van de concurrentie. Baasje Linda Elmquist uit Tucson (Arizona) wint 1.500 dollar (1.380 euro) en een vlucht naar New York om daar haar kampioen voor te stellen in de ochtendshow van zender NBC.

‘Adopt, don’t shop’

Let op. De wedstrijd om de lelijkste hond is niet zomaar een spotcompetitie. Het event bestaat al vijftig jaar en ijvert voor de adoptie van honden die door hun uiterlijk nergens een thuis vinden. Een podiumplekje is er gereserveerd voor de viervoeters die er ondanks hun afwijkingen toch in slagen om zich uitstekend staande te houden in het (honden)leven.

Scooter werd als puppy met misvormde achterpoten door een fokker naar een dierenasiel gebracht. Die wou het dier daar laten inslapen. Maar het liep anders: Scooter werd geadopteerd. De hond loopt onverschrokken op twee poten en sleept zijn achterlijfje mee achter zich aan. Met behulp van een trolley kan hij zich voortbewegen. ‘Daarmee kan hij sneller en langere afstanden lopen’, aldus Elmquist.

