Stoffelijk overschot gevonden op plek waar Britse acteur Julian Sands verdween

In de omgeving van Mount Baldy in de Amerikaanse staat Californië zijn menselijke resten gevonden. Het is niet ondenkbaar dat het om de verdwenen Britse acteur Julian Sands gaat.

Wandelaars hebben zaterdagochtend aan Mount Baldy in California menselijke resten gevonden. Dat liet de sheriff van San Bernardino weten.

Al vrij snel werd de link gelegd met de verdwijning van de Britse acteur Julian Sands (65). Hij was ook een gepassioneerd wandelaar. Half januari was hij de bergen in getrokken, ook al hadden de autoriteiten toen gewaarschuwd voor gevaarlijke omstandigheden door ijsvorming. In die periode waren er veertien reddingsacties voor vermiste wandelaars. Twee van hen werden dood teruggevonden.

Voor de identificatie van het stoffelijk overschot is het wachten op het onderzoek van de wetsarts.

Sands is bekend uit de films A room with a view, The killing fields en Leaving Las Vegas. Hij speelde ook mee in de televisieserie 24.

