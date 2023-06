‘Eentje voor het team’: kogelstootster Jolien Boumkwo valt (met glimlach) in als hordenloopster op Europese Spelen

Op de Europese Spelen in het Poolse Krakow-Malopolska dook Jolien Boumkwo (29) plots op bij de 100 meter horden. Onze landgenote is eigenlijk kogelstootster, maar viel in voor de geblesseerde Anne Zagré. Beter één punt dan geen, was de redenering (en het werden er uiteindelijk twee).

Ze is de beste Belgische kogelstootster van het moment, zo scherpte ze enkele dagen geleden in Sittard nog haar eigen Belgisch record aan. Maar zaterdagnamiddag mocht Jolien Boumkwo zich opmaken voor een heel andere discipline. Wegens blessures verloor het Belgische team maar liefst twee hordenloopsters. Anne Zagré paste voor de 100 meter, Hanne Claes moest dan weer de 400 meter aan zich voorbij laten gaan.

En dus moest er een oplossing gevonden worden. België vecht om te overleven in de hoogste afdeling op het EK atletiek voor landenteams, wat onderdeel is van de Europese Spelen. De nummers 14 tot en met 16 zakken naar de tweede divisie, dus alle punten zijn welkom. Boumkwo, vrijdag al goed voor een zevende plaats in het kogelstoten, offerde zich op. ‘This is not a joke’, aldus de 29-jarige Gentse, die uiteindelijk wel uitkeek naar het avontuur. ‘One for the team’, zei ze ook nog.

Boumkwo nam haar tijd en eindigde zaterdag als vijftiende. Een Zwitserse concurrente werd gediskwalificeerd, en dus haalde België niet één maar twee punten binnen.

Foto: belga

‘Toen het mij gevraagd werd, zag ik het meteen zitten, maar enkel met het fiat van mijn coach’, zei Boumkwo na afloop. ‘Hij was akkoord als ik het rustig aan deed en geen enkel risico nam op een blessure. Op training doen we wel eens horden, dus op zich weet ik wel hoe het moet. Ik vond het wel een bijzondere ervaring, want veel meer dan bij het kogelstoten had ik het gevoel dat iedereen naar mij keek.’

Boumkwo had weinig moeite om haar trots opzij te zetten. ‘Ik probeer mezelf als atleet niet te serieus te nemen’, vertelt ze daarover. ‘Het verleden heeft mij geleerd dat je daar alleen maar van gaat verkrampen. Als mijn twee punten er straks voor zorgen dat we in de hoogste divisie blijven, is dit zeker de moeite geweest.’

België is allerlaatste na tweede dag

Dat elk punt telt, bewijst de tussenstand. België beleefde een slechte dag: het is zestiende en allerlaatste na 25 van de 37 onderdelen, terwijl de laatste drie degraderen naar de tweede divisie.

Slechts drie van de dertien Belgen eindigden op de tweede dag bij de eerste acht: Elien Vekemans was vierde in het polsstokspringen, Julien Watrin was vijfde op de 400 meter horden en de Belgian Rockets waren achtste op de 4x100 meter. Echte underperformers waren er zaterdag niet, maar de lastminute forfaits van Anne Zagré en Hanne Claes kostten wel heel veel punten. Want Jolien Boumkwo haalde dan wel nog twee punten op de 100 meter horde, op de 400 meter horden kwam er geen Belgische atleet aan de start.

België heeft 159 punten. Eén puntje hoger dan de Belgen staat Turkije, nog een puntje hoger staat Noorwegen. Maar om het behoud in de hoogste afdeling te verzekeren, is een dertiende plaats nodig. Daar staat momenteel Griekenland, met 12.5 punten meer dan België. Italië staat zoals verwacht ruimschoots aan de leiding in Chorzow.

