Voorlopig laatste echt warme dag

Nog even en dan wordt het weer anders.

Het is ook zondag opnieuw zonnig, met enkel wat flarden van hoge wolken. Het wordt warm met maxima van 26 of 27 graden in de Hoge Venen en 30 of 31 graden in Laag-België. Lokaal is 32 graden mogelijk.

In de nacht van zondag op maandag wordt het tijdelijk bewolkter vanuit het westen en er zijn ook enkele buien mogelijk in de noordelijke helft van het land. De minima liggen meestal tussen 15 en 19 graden.

Een weinig actieve regenzone trekt maandag verder van west naar oost over ons land. Na de doortocht ervan krijgen we overwegend droog weer met wolken en opklaringen. Een geïsoleerd buitje blijft mogelijk. Er stroomt frissere maritieme lucht over ons land, waardoor de maxima niet meer hoger komen dan 19 graden op de Ardense toppen, 21 graden aan zee en 22 of 23 graden in de meeste andere streken.

Dinsdag wordt vaak bewolkt, met kans op enkele buien in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden. De kans op enkele buien verschuit woensdag naar het westen en centrum van het land. Het wordt dan wisselend tot soms zwaarbewolkt, bij maxima tussen 20 en 24 graden. Een (soms buiige) regenzone trekt donderdag van de kust naar de Ardennen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

