Van Quickenborne en Vandenbroucke verzoenen zich na aanvaring: ‘We hebben elkaar eens goed vastgepakt’

Ministers Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Frank Vandenbroucke hebben het bijgelegd na het ‘fysieke incident’ tijdens het kernkabinet woensdag. Dat heeft Van Quickenborne gezegd voor de start van een nieuw overleg zaterdag. ‘Soms gebeuren dingen en moet je die bladzijde kunnen omslaan’, zegt hij over het incident.

‘Zand erover’, verklaart de vicepremier en minister van Justitie voor aanvang van een bijeenkomst over de fiscale hervorming. ‘We hebben elkaar eens goed vastgepakt en wat er gebeurd is, is gebeurd. Volwassen mensen laten dat achter zich.’

Wat er zich woensdag na afloop van het kernkabinet precies afspeelde, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Meerdere regeringsbronnen hebben het over een incident waarbij Vandenbroucke verbaal en fysiek over de grens zou zijn gegaan. Zo zou hij de arm van Van Quickenborne hebben vastgegrepen, waardoor die de zaal niet kon verlaten. Vandenbroucke zelf beweert dat hij gewoon zijn hand op zijn arm legde en zei: ‘wacht eens even, ik ben nog aan het praten’.

In ieder geval hebben beide heren het incident achteraf besproken en zijn er verontschuldigingen uitgesproken. Voor Van Quickenborne lijkt de kous daarmee af: ‘Ik apprecieer Frank Vandenbroucke. Dat is een goede collega en een sterkhouder in deze regering. Soms gebeuren er dingen en dan moet je die bladzijde kunnen omslaan.’

‘Gekwetste ego’s’

In ‘De Ochtend’ op Radio 1 was Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert eerder op de dag nog streng voor de ruziemakers in de federale regering: ‘Terwijl we verwachten dat ze met de problemen van de mensen bezig zijn, lijkt het soms eerder te gaan om ego’s die gekwetst zijn en waar men niet over geraakt.’

Lachaert roept de regering nu op om eindelijk werk te maken van hervormingen. ‘Mensen hebben geen enkele boodschap aan dit soort akkefietjes. Dus zorg ervoor dat dit snel van tafel is en ga aan de slag.’