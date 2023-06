Belgian Cats blijven op goudkoers op EK basketbal na nagelbijter tegen Frankrijk

De halve finale op het EK basketbal is niet het eindstation geworden voor onze Belgische basketvrouwen. Een waanzinnig spannende wedstrijd tegen Frankrijk leverde een 67-63 zege én een historische finaleplaats op. Zondag om 20 u wordt er tegen Spanje gevochten voor het goud!

De studieronde was via Kyara Linskens en een vijf punten op een rij van Emma Meesseman voor de Belgian Cats 7-5. Frankrijk speelde fysiek, Kyara Linskens incasseerde snel twee fouten en moest worden vervangen. Frankrijk haalde het tempo uit de partij en Sandrine Gruda zorgde voor een 7-8 Frans bonusje. Emma Meesseman was echter “on fire” en met haar twaalfde punt leidde ze na 8 minuten de Cats naar een 14-8 voorsprong. Julie Vanloo dropte een belangrijke driepunter en de Belgische dames sloten het eerste kwart na een 11-0 tussenspurt met een 18-8 voorsprong af.

Onmiddellijk in het tweede kwart stuwden Sandrine Gruda en Marieme Badiane Frankrijk naar een 19-14 tussenstand. Julie Vanloo antwoordde onmiddellijk met twee bommen op een rij en zorgde na vier minuten in het tweede schuifje opnieuw voor een 25-16 tussenstand in het voordeel van de Belgische dames. Vanloo zat heerlijk in de partij, scoorde met een vierde driepunter, maar incasseerde ook een tweede fout. Maxuella Lisowa werd na een mooie aanval van de Belgen de vierde scoorder en Emma Meesseman dropte de 32-23 op het scorebord.

Emma Meesseman, Julie Allemand en Antonia Delaere scoorde drie opeenvolgende bommen en de Cats snelden weg naar een 41-24 bonus. Frankrijk reageerde onmiddellijk met een 0-4 tussenspurtje (41-28) en bondscoach Rachid Méziane nam snel een time-out. Julie Vanloo (16 punten in de eerste helft) dropte een vijfde bom waardoor de Cats de rust introkken met een 44-30 bonus.

Foto: BELGA

De Belgian Cats vonden in het begin van de tweede helft moeilijk hun ritme en Sandrine Gruda was de bezielster van de 3-8 tussenstand en na 4 minuten en 30 seconden stond er een 47-38 tussenstand op het scorebord. De partij werd bikkelhard, Emma Meesseman incasseerde veel tikken en Frankrijk naderde tot 51-41. De Belgian Cats scoorden nauwelijks en leden balverliezen. In het derde kwart incasseerde het een 10-16 en naderde Frankrijk via onder meer twee bommen van Alexia Chartereau naar 54-46.

Julie Allemand scoorde snel vijf punten in het begin van het slotschuifje en de Belgen hielden hun tien punten kloof intact: 61-51. Marine Fauthoux zorgde voor een Franse versnelling en leidde met 5 punten, na twee knappe drives en een bonusvrijworp voor een 63-58 tussenstand. De Cats wankelden en hapten naar adem. Coach Rachid Méziane vluchtte in een tweede time-out . Emma Meesseman antwoordde met een tweepunter. Janelle Salaun scoorde en bom en Sandrine Gruda in the paint: 65-63. De Cats leden balverliezen met nog één minuut op de wedstrijdklok. Na een thriller ging het uiteindelijk naar Belgische winst.