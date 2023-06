Moegestreden Belgian Lions pakken zilver na verlies in finale tegen Letland

De 3x3 Belgian Lions hebben zaterdagavond de zilveren medaille veroverd op de Europese Spelen in het Poolse Krakau. In de finale waren ze niet opgewassen tegen Letland: 19-11.

Voor Team Belgium is het de tweede medaille, na het brons vrijdag van karateka Quentin Mahauden.

De Belgische basketmannen Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Dennis Donkor keken al snel tegen een 8-1 achterstand aan tegen een sterker Letland en konden die kloof niet meer dichten. De Belgen speelden al het hele toernooi zonder reserve nadat Caspar Augustijnen donderdag in de eerste groepsmatch tegen Slovenië vrijwel onmiddellijk een zware knieblessure had opgelopen.

Het gemis van een vierde man liet zich tegen de fysiek sterke Letten erg voelen. De Lions waren eerder op de dag al diep moeten gaan in hun kwartfinale tegen Oostenrijk (21-20) en de halve finale tegen Duitsland (21-15) en misten duidelijk frisheid. Ook de shots vielen veel minder dan in de vorige duels. Donkor maakte uiteindelijk vijf punten, Vervoort vier en De Valck twee.

Letland was donderdag in de groepsfase al een tegenstander van de Lions. Zij verloren ook die wedstrijd, met 21-16. De Letten, de olympische kampioenen, versloegen België eerder deze maand ook in de achtste finales van het WK in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

De Europese Spelen worden in het 3x3 basket meegenomen voor de puntenranking richting Parijs 2024.

In het duel om brons versloeg thuisland Polen de Duitsers met 21-18.