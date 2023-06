Balthazar: royaal op routine

Balthazar bracht de fun én de hits naar Linkeroever, maar handelde deze schaarse Belgische festivalzomerpassage af als een routineklus.

De fun, de hits: Balthazar had er de afgelopen tien jaar geen gebrek aan. Ook de verdorde Middenvijver-velde leefde op bij het horen van indiehits als ‘Do not claim them anymore’ en vooral‘Fever’. Maar meer dan bevestigen zat er voor de West-Vlamingen deze keer niet in.

Naast een show op de Lokerse Feesten was deze passage op Live Is Live de enige Belgische zomershow van het jaar. Pech voor wie het vijftal vorig jaar al op Rock Werchter zag, want de band recycleerde de setlist van Rock Werchter vorig jaar. Het grootste verschil was dat drummer Michiel Belcaen deze keer zijn haarlokken mocht houden.

Het voordeel van herbruikbare bekers was dan weer zichtbaar bij ‘Blood like wine’:het nummer was jarenlang de gedoodverfde afsluiter, werd dan even naar het openingssalvo gepromoveerd en is nu een vaste waarde om op te klinken halverwege de set. “Raise your glass to the nighttime and the ways / To choose a mood and have it replaced”: het was al even voorproeven van de zwoele nacht die zou komen.

In het begin van de show speelden oude songs de hoofdrol, zelfs al werd ‘The boatman’ gedownsized tot instrumentaal tussenstukje. In ‘Moment’ vervelde de groep dan weer tot bas-thazar, waarbij Maarten Devoldere even kon hydrateren terwijl sparringpartner Jinte Deprez het publiek opzweepte.

Diezelfde Maarten vroeg wat later uit beleefdheid hoe de voorafgaande optredens van Warpaint en voormalig geliefde Sylvie Kreusch waren geweest. Goed getimed, want diezelfde Sylvie werd wat later gerefereerd in ‘Leaving Antwerp’. Zelfs deze liefdesbreuk passeert intussen routineus, een geruststelling dat tijd écht wel alle hartzeer heelt, of op z’n minst van voldoende eelt voorziet.

Bevlogen of begeesterd hadden andere alliteraties kunnen zijn, maar deze Balthazar bleef - zeker voor trouwe fans - deze keer steken op bovengemiddeld. Mogen wij van deze belpopkoningen intussen wat meer verwachten?