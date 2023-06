Speelt Russische televisie weer het Zwanenmeer?

Overleed er in de woelige jaren tachtig een Sovjet-leider, of bij de Moskouse coup in 1991, dan schakelde de Russische televisie over op eindeloze herhalingen van het ballet Het Zwanenmeer. Zaterdag was er vooralsnog ‘reclame, en daarna meer reclame’ te zien.

‘Staatsnieuwszender Rossiya 24 negeert het nieuws niet volledig, maar het feit dat ze op dit moment een documentaire uitzenden over Silvio Berlusconi, zegt wel veel’, zo noteerde BBC-nieuwswatcher Francis Scarr zaterdagmiddag op Twitter. Terwijl de Wagner-troepen van Jevgeni Prigozjin naar Moskou rollen, potentieel het meest historische evenement in Rusland sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991, kondigde een presentatrice van Rossiya 24 ‘nu reclame’ aan, waarna een zucht volgde. ‘En daarna reclame.’

Russian state rolling news channel Rossiya 24 isn't ignoring events entirely, but the fact they're currently airing a documentary about Silvio Berlusconi tells you quite a lot pic.twitter.com/16qx18ckBG — Francis Scarr (@francis_scarr) June 24, 2023

Het was zaterdag ook wachten op de beruchte talkshowhost Vladimir Solovjev, die wegens Poetin-propaganda op de Europese sanctielijst kwam en zo zijn villa aan het Italiaanse Comomeer verloor. Op de meeste dagen is Solovjev niet van het scherm weg te slaan: hij presenteert zowel de hardline-talkshow ‘De avond met Solovjev’ als een gelivestreamde radioshow. Zaterdagochtend postte hij op sociale media een filmpje vanuit een auto, waarin hij vanop de passagierszetel in zijn mobiele telefoon praat.

‘Het is een moeilijk moment, ik had nooit verwacht zoiets te beleven, ons land is in oorlog’, zei Solovjev vanuit de auto, naar eigen zeggen op de terugweg van de Russische frontlijnen in het Oekraïense Zaporizja. Alle soldaten daar vroegen ‘hoe de situatie nu aan het thuisfront is’, zei Solovjev. ‘Gaan we nu echt aan een broedertwist beginnen, en ons land verliezen?’

Russian state propagandist Vladimir Solovyov breaks his silence pic.twitter.com/hXApfIOIi5 — Francis Scarr (@francis_scarr) June 24, 2023

Uitkijken naar de talkshows

Het was zaterdagavond uitkijken naar de ‘echte’ talkshows, vaak een festijn van nationalistische sprekers die Londen verketteren, Europeanen tegelijk uitschelden voor ‘homotuig’ en ‘fascisten’, een hypersonische raket op New York willen afvuren en tussendoor proberen vol te houden dat alles aan het Oekraïense front onder controle is. Hoe luidt de boodschap nu dat aantoonbaar niet het geval is in Rusland zelf? President Poetin hield zaterdagochtend een korte toespraak, daarna bleef het Kremlin goeddeels stil.

De Russische televisie heeft het altijd moeilijk gehad met het brengen van zulk, voor de machthebbers, slecht nieuws. Alleen in de jaren negentig was er een opstoot van relatieve vrijheid in de post-Sovjetjaren, verder pasten de televisiemakers er onder de gebruikelijke autoritaire regimes vooral voor op geen fouten te maken.

Toen Sovjet-leider Leonid Brezjnev overleed in 1982, schakelden alle Sovjet-kanalen dus maar over op een herhalingsloop van het Zwanenmeer van Pjotr Tsjaikovski, in afwachting van duidelijkheid over een opvolger. Hetzelfde gebeurde toen in 1984 Breznjevs opvolger Joeri Andropov overleed, en in 1985 diens opvolger Konstantin Tsjernenko. Het Zwanenmeer werd opnieuw eindeloos op de televisie herhaald toen in 1991 communistische hardliners een coup van drie dagen probeerden tegen de laatste Sovjet-leider, Michail Gorbatsjov.

During the coup in USSR in 1991, "Swan Lake" ballet was broadcast on all TV channels. pic.twitter.com/HE4Tmoomzx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 23, 2023

Speelde het Zwanenmeer plots op het scherm, dan wisten de Russen dat er iets ernstigs aan de hand was. Het ballet werd zo een moment waarop collectief de adem werd ingehouden, in bange afwachting wat de toekomst zou brengen, want Russen hebben geleerd niet al te hoopvol uit te kijken naar dramatische veranderingen. Net daardoor werden Tsjaikovski’s ballerina’s in de voorbije jaren ook een opmerkelijk symbool van verzet. Als de zwanen opnieuw zouden dansen op televisie, zou dat immers het einde van het Poetintijdperk aankondigen.

Toen het Russische leger in 2014 de Krim innam, voerde de Oekraïense havenstad Odessa ostentatief een opvoering van het Zwanenmeer op. In maart 2022 moest de laatste onafhankelijke televisiezender in Rusland, TV Dozjd, zijn studio in Moskou sluiten door de toenemende repressie na Poetins inval in Oekraïne. Als allerlaatste programma vanuit Rusland zond de zender het Zwanenmeer uit.

Of het ballet nu opnieuw de Russische televisieschermen haalt, wordt afwachten. De symboliek ervan blijft alvast voortleven. Op sociale media doen clips en grapjes over het Zwanenmeer al stevig de ronde. Zelfs de beruchte ultranationalist Igor Girkin, die nochtans de muiterij van Wagner-baas Prigozjin afkeurt, postte vrijdagavond op Telegram de voor Russische kijkers herkenbare beelden. In afwachting van het Zwanenmeer of ander nieuws: eerst reclame en Berlusconi.

