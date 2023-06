Christel Van Dyck neemt afscheid van Radio 2: ‘Wil vooral de luisteraars bedanken’

Van Dyck kondigt vandaag haar pensioen aan. Dat kondigde ze zaterdagochtend aan in het programma Weekwatchers op Radio 2. Zondag zal ze voor de laatste keer te horen zijn op Radio 2 in een extra lange uitzending van haar programma ‘Zintuigen’.

Van Dyck, jarenlang een van de leading ladies van Radio 2, neemt na 35 jaar afscheid van de radio. Dat liet de presentatrice zelf weten in het programma Weekwatchers. ‘Ik kijk met veel dankbaarheid terug maar ik voel dat de tijd rijp is om in schoonheid te stoppen’, zegt ze. ‘Net zoals een renner die die ene koers teveel niet mag rijden’, klonk het daar. Verder bedankte ze in de eerste plaats haar luisteraars: ‘Ik wil vooral de luisteraars bedanken. Dank je wel dat jullie er altijd waren, dank je wel voor de lieve berichten, de leuke ontmoetingen ergens onderweg. Zonder jullie was dit alles niet mogelijk geweest.’ Om afscheid te nemen van haar trouwe luisterpubliek, zal Van Dyck morgen van 8 tot 10 uur een extra lange uitzending maken van haar programma Zintuigen.

Van Dyck begon haar carrière in 1985 als nieuwslezer en redactiemedewerker bij Studio Brussel. In 1988 maakte ze haar debuut als presentatrice bij Radio 2. Daar presenteerde ze eerst Op zoek naar Oscar, Het Eerste Bedrijf en Mag het iets meer zijn.

In 1993 volgde ze Lutgart Simoens op bij Vragen staat vrij. Later volgde Met Twee, Huisraad en De zevende hemel. Met dat laatste moest ze noodgedwongen stoppen omdat er borstkanker bij haar werd vastgesteld. In 2007 werd de toen 47-jarige Van Dyck geopereerd, chemo hield haar nog een jaar uit de ether.

Haar comeback maakte ze samen met Luc Alloo met het programma En nu serieus, een ontbijtshow op Radio 2. Van 2014 tot 2021 presenteerde ze De Rotonde, naar het gelijknamig hotel van waaruit ze twee uur lang met een bekende Vlaming over de afslagen van zijn of haar leven praatte.

Naast radio was ze ook een graag geziene gast in verschillende tvprogramma’s. Zo had ze gastrollen in Stille Waters en Witse. Ook in quizprogramma De Drie wijzen was ze een vaste gast. Van Dyck was ook gastvrouw van De Eregalerij van 2003 tot en met 2019.

