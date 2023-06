Doorbraak in onderhandelingen met Engie

Vanmiddag krijgen de topministers van de federale regering een briefing over de onderhandelingen met Engie. Een definitief akkoord zou in de loop van volgende week ondertekend worden.

Deze namiddag komen topministers van de federale regering bijeen voor een briefing over de onderhandelingen met Engie Electrabel rond de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Volgens regeringsbronnen is er een doorbraak in de onderhandelingen. In de loop van volgende week zou er een akkoord ondertekend worden. Details worden nog niet gegeven omdat het om beursgevoelige informatie gaat.

Maandenlang weinig beweging

De regering sloot in januari al een kaderovereenkomst met Engie over het langer openhouden van de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3. Daarvoor zal het bedrijf nog een pak geld op tafel moeten leggen, voor de vernieuwingswerken in de twee installaties en voor de financiering en de opslag van het kernafval. Over een maximumfactuur voor de ontmanteling van de oudere reactoren en de berging van het kernafval werd al maanden onderhandeld. Engie – de onderhandelingen worden nu grotendeels gevoerd met het Franse moederhuis zelf – leek amper te bewegen om verder te gaan dan zijn standpunt bij het begin van de onderhandelingen. De inzet is dan ook enorm. Wijzigingen achter de komma van de parameters voor de berging van het nucleaire afval, kunnen neerkomen op een factuur van miljarden voor de ene of de andere partij. Net zo kunnen de details in de criteria voor het accepteren van het afval door de overheid, of het tijdstip waarop afval wordt overgedragen, grote gevolgen hebben.

