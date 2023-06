Zondagavond is filmavond

1 The mysterious mr. Lagerfeld

Canvas, 20:00-21:30

Hij stond zo’ veertig jaar aan de top van de modewereld. Maar wie was Karl Lagerfeld, die in 2019 overleed, echt? Deze Britse documentaire schetst een beeld van de mythische en mysterieuze modegoeroe.

2 Papillon

VTM 4, 20:35-23:15

Deze film brengt het verhaal van Henri ‘Papillon’ Charrière, een Franse crimineel en schrijver die in de zeventiende eeuw jaren in de gevangenis zat. Zijn autobiografie werd wereldberoemd. Daarin beschrijft hij zijn levensverhaal, van onterechte veroordeling voor moord, zijn jaren in elf gevangenissen, en alle ontsnappingspogingen daartussen.

3 Dunkirk

BBC 2, 22:00-23:35

Indrukwekkende film over de slag bij Duinkerke, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Duizenden geallieerden moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd. Regisseurs Christopher Nolan maakte een oorlogsfilm die de waanzin en angst tot diep in de kijker laat doordringen.