TAB Architects wint wedstrijd casino Knokke

Een combinatie rond TAB Architects bouwt het nieuwe casino van Knokke-Heist. Het vormt daarvoor andermaal een team met het Spaanse bureau Barozzi Veiga. Ze sleepten samen al de opdrachten voor het Joods ­Museum Brussel en de tentoonstellingssite Abby in Kortrijk in de wacht.

Léon Stynen bouwde in 1929 een casino in Knokke-Heist. Dat is nu aan een update toe. Voor de opdracht waren ook Snøhetta, Robbrecht en Daem en Xaveer De Geyter in de running. (gse)