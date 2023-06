Amerikaanse marine hoorde implosie van duikboot mogelijk zondag al

Een topgeheim systeem van onderwatermicrofoons waarmee de Amerikaanse marine vijandelijke onderzeeërs opspoort, ving zondag mogelijk het geluid op van de implosie van de Titan.

Het geregistreerde geluid werd enkele uren nadat de miniduikboot richting het wrak van de Titanic was vertrokken gehoord. Dat schrijft The Wall Street Journal donderdag op basis van functionarissen die betrokken waren bij de zoektocht. Een hoge marinefunctionaris bevestigde het nieuws aan CNN.

Volgens een Amerikaanse defensiemedewerker begon de Amerikaanse marine bijna meteen met luisteren naar de Titan nadat het contact met de onderzeeër was verbroken.

Kort na de verdwijning van de Titan zondag ving het systeem een geluid op van een vermoedelijke implosie in de buurt van de plek waar donderdag de wrakstukken zijn gevonden. De bevindingen werden vervolgens gerapporteerd, aldus het Amerikaanse dagblad.

‘De Amerikaanse marine voerde een analyse uit van akoestische gegevens en ontdekte een anomalie die consistent was met een implosie of explosie in de buurt van waar de Titan-onderzeeër opereerde toen de communicatie verloren ging’, verklaarde een hoge functionaris van de Amerikaanse marine aan The Wall Street Journal. De informatie werd volgens de functionaris onmiddellijk gedeeld om te helpen bij de zoek- en reddingsmissie.

