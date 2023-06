Prigozjin beschuldigt Russen van raketaanval op Wagner-kamp, Russische veiligheidsdienst begint strafzaak

Jevgeni Prigozjin, de Russische baas van het huurlingenleger Wagner, beweert dat Russische troepen zijn strijders hebben aangevallen. De kampen zouden zijn beschoten met raketten, met een enorm aantal doden tot gevolg. Het Russische leger spreekt van een ‘provocatie’.

Prigozjin zweert dat hij wraak zal nemen op de Russische militaire leiding. Het kwaad moet worden gestopt, fulmineert hij in een reeks audioboodschappen. ‘Ze hebben raketaanvallen uitgevoerd op onze achtergelegen kampen’, aldus Prigozjin. ‘Heel veel van onze strijders zijn gedood, tienduizenden Russische soldaten zijn door hun toedoen gestorven.’ De Wagner-baas postte ook een video die volgens hem de nasleep toont van de raketaanval.

Door die aanval besliste het bevelcomité van Wagner dat ‘zij die de militaire verantwoordelijkheid hebben in Rusland, gestopt moeten worden’, zei de leider nog. ‘Ik vraag, verzet je niet. Iedereen die weerstand biedt, zullen we als een gevaar beschouwen en onmiddellijk vernietigen.’

Het is niet meteen duidelijk of Prigozjin een aanval op het Kremlin op het oog heeft. Na online speculatie verduidelijkte hij dat hij geen ‘militaire coup’ wil teweegbrengen, wel een ‘mars voor gerechtigheid.’

‘Gewapende opstand’

Het Russische leger ontkent met klem dat het de Wagner-kampen heeft gebombardeerd. ‘De berichten en video’s die Prigozjin verspreidde over vermeende aanvallen van het Russische ministerie van Defensie komen niet overeen met de werkelijkheid en zijn een provocatie.’ Volgens het staatspersagentschap Tass heeft de veiligheidsdienst FSB een onderzoek geopend naar Prigozjin, wegens ‘oproepen tot een gewapende opstand’.

Wagner speelt een belangrijke rol bij de Russische invasie van Oekraïne, bijvoorbeeld bij de verovering van de stad Bachmoet. Maar Prigozjin klaagt al tijden steen en been over het gebrek aan steun en wapens vanuit Moskou.

In een eerdere videoboodschap claimde de Wagner-baas dat de Russische politieke en militaire top het Russische volk ‘ten diepste misleidt’. De top stelt dat Oekraïne het moeilijk heeft met zijn tegenoffensief, maar volgens Prigozjin is het precies andersom. De Oekraïense krijgsmacht zou de Russen terugdringen bij Zaporizja en Cherson. ‘We baden in het bloed’, zei hij in een filmpje op Telegram.

