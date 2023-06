De Nederlandse artistieke duizendpoot Willem Nijholt is overleden. Vijftig jaar lang was hij een markante figuur in theater, musicals, films en televisieseries.

Voor generaties Nederlanders was Willem Nijholt een instituut. Decennialang draaide hij mee in theater- en musicalproducties, televisieseries en films. Danser, zanger, acteur: hij was het allemaal, een ...