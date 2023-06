Groningers halen opgelucht adem: Nederlandse gaswinning eindigt in oktober

Op 1 oktober draait Nederland definitief de gaskraan dicht. De nuchtere Groningers reageren afwachtend. Eerst zien en dan geloven. Ook hun schadeclaims lopen steevast vertraging op.

Dat Nederland de Groningse gaskraan wilde dichtdraaien, was bekend. Al in 2016 legde de regering een plan op tafel om het land af te koppelen van het gas. De gaswinning had Nederland rijk gemaakt, maar de Groningers hadden er vooral ellende aan overgehouden. Duizenden huizen waren aan het verzakken en dus groeide de druk om de gaswinning stop te zetten.

Vier jaar geleden kregen ze goed nieuws. De toenmalige regering beloofde dat de gaskraan halverwege 2022 dichtgedraaid zou worden. Tenminste als het niet extreem koud zou worden. De veel­geplaagde Groningers hoopten dat er stilaan een einde zou komen aan de aardbevingen in hun regio. Hun belangrijkste bekommernis was voortaan de uitbetaling van de schadevergoedingen en het versterken van huizen die in de loop der jaren beschadigd waren.

Dubbele pech

Begin 2022 kwam er alweer slecht nieuws. De gaskraan kon toch niet dicht. Meer nog: er moest opnieuw meer gas opgepompt worden. Er waren twee zware kinken in de kabel gekomen. Nederland zou meer buitenlands gas moeten invoeren. Doordat het ingevoerde gas hoogcalorisch is (Gronings gas is laagcalorisch) moest het eerst worden omgezet voor het naar de gezinnen kon. Daarvoor werd een stikstof­fabriek gebouwd, maar die liep vertraging op.

Bovendien had Nederland een langdurig gascontract met Duitsland. Zo’n 5 miljoen gezinnen in het noorden en westen van Duitsland draaien op Nederlands gas. Ook Duitsland was volop bezig hen van ander gas te voorzien, maar ook die omschakeling liep niet zoals verwacht. De Duitsers hadden gehoopt dat ze dankzij allerlei energiebesparende maatregelen minder gas nodig zouden hebben, maar dat bleek tegen te vallen.

De woede van de Groningers werd alleen maar groter. Ook de ­vele beloftes over het betalen van schadevergoedingen was de regering nog altijd niet nagekomen. Eind februari publiceerde een parlementaire onderzoekscommissie nog een vernietigend rapport over de gaswinning. Daarin was sprake van ‘ongekend systeemfalen’ waardoor de opeenvolgende regeringen en de olie- en gasbedrijven – NAM, Shell en ExxonMobil – ‘een rampzalige situatie’ hadden gecreëerd. De veiligheidsbelangen van gedupeerde Groningers werden jarenlang stelselmatig genegeerd.

Onzekerheid blijft

Vrijdag kwam er dan toch goed nieuws. ‘De gaswinning in Groningen stopt’, zei een opgeluchte staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief. Op 1 oktober gaat de kraan dicht. ‘De problemen van Groningers zijn nog niet opgelost en helaas zullen de bevingen nog jaren doorgaan, maar de bron van alle ellende is vanaf oktober dicht.’ Toch hield hij opnieuw een slag om de arm. De gasputten blijven nog een jaar langer open, voor het geval er een heel koude winter komt.

Daarom blijven de Groningers argwanend. ‘Bij ons gaat de vlag nog niet uit’, zei de woordvoerster van de Groninger Bodem Beweging. ‘Als de winning hervat kan worden, blijft er onzekerheid bestaan. Terwijl er, als je de bevindingen van de enquêtecommissie leest, geen andere keus is dan definitief stoppen met gas winnen en dat ook vastleggen in de wet.’

Toch lijkt het erop dat na 60 jaar de gaswinning definitief stopt. Het gas maakte Nederland rijk. Omgerekend naar de huidige maatstaven bracht het ongeveer 400 miljard euro in de schatkist. ‘Het gasveld heeft Nederland en de omliggende landen tientallen jaren betrouwbare energie geleverd en in grote mate bijgedragen aan de welvaart van ons land’, zei John Atema, de directeur van de Nationale Aardolie Maatschappij (NAM). Die is verantwoordelijk voor de exploitatie.

De komende jaren zal de gaswinning Nederland geld kosten. De regering en de NAM moeten met schadevergoedingen over de brug komen. In opvolging van het parlementaire rapport besliste Den Haag dat er 13,5 miljard extra naar Groningen moet vloeien. Eerder was al 8,5 miljard vrijgemaakt. De Groningers zullen het pas geloven als ze het geld op hun rekening zien. De voorbije jaren vond de NAM vaak argumenten om schadedossiers niet goed te keuren.

Lees ook