In het Lakense Ossegempark is Couleur Café vrijdag afgetrapt onder een stralende zon. Roméo Elvis en Ayra Starr sluiten de eerste festivaldag af. Zaterdag en zondag is het de beurt aan onder anderen Nidia, Jazz Brak, Lander & Adriaan, Kin’gongolo Kiniatia, Isha, Joey Badass en Flohio. Verspreid over het weekend worden 65.000 festivalgangers verwacht. Klik op de eerste foto om de hele reeks te zien.