Valentine Dumont plaatst zich met Belgisch record 200m vrij voor Olympische Spelen

Tijdens een meeting in Rome heeft Valentine Dumont zich met een verbetering van haar eigen Belgisch record op de 200 meter vrije slag geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs.

Tijdens de Meeting des sept collines zette onze landgenote 1:57.18 op de tabellen. Daarmee was ze 73 honderdsten van een seconde sneller dan haar vorige Belgische record (1:57.91), dat ze eind maart in het Spaanse Palma de Mallorca vestigde.

Dumont is meteen ook zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Roos Vanotterdijk (100m rugslag) en Lucas Henveaux (400m vrije slag) dwongen hun kwalificatie eerder al op de Belgische kampioenschappen af.

De 22-jarige Dumont heeft ook op de 400 meter vrije slag en 200 meter vlinderslag het nationale record in handen. In klein bad is ze Belgisch recordhoudster op de 100, 200 en 400 meter vrije slag en de 200 meter vlinderslag.

