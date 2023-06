Acid reageert in nieuwe video op dagvaarding: ‘Dit is echt absurd’

Youtuber Acid heeft een video gedeeld waarin hij reageert op het feit dat een Reuzegommer hem voor de rechter sleept. ‘Dit is echt absurd’, klinkt het bij de Youtuber.

Advocaat Wim De Colvenaer bevestigde donderdag dat hij een rechtstreekse dagvaarding had ingediend tegen de Youtuber. Dat deed hij in naam van de familie van een Reuzegommer.

Die Reuzegommer was niet betrokken bij het proces rond de dood van de Edegemse student Sanda Dia en werd dus ook niet veroordeeld. Maar Acid (echte naam Nathan Vandergunst) vernoemde de Reuzegommer en het restaurant van zijn ouders wel in een video die hij eind mei deelde op zijn kanaal. Het Antwerpse sterrenrestaurant werd na de video geboycot. Ze kregen valse online reservaties binnen en op Google werden negatieve recensies geplaatst.

De Colvenaer diende daarom namens de familie een rechtstreekse dagvaarding in voor laster en eerroof, belaging, elektronische belaging en haatspraak. De Reuzegommer vraagt 1 euro provisoire schadevergoeding.

‘Dit is de wereld op zijn kop’

Acid vertelt in zijn nieuwste video, met de titel Ik moet naar de rechtbank door mijn video, dat hij dacht dat het hele verhaal achter de rug was. ‘Ik heb gedaan wat ik dacht dat goed was en ben verder gegaan’, zegt hij en verwijst daarmee naar andere video’s die hij in de tussentijd al deelde. ‘Dit is absurd. Dit is de wereld op zijn kop. Het lef dat deze mensen hebben om mij aan te klagen. Het toont hoe delusional deze mensen zijn.’

In de video overloopt hij de strafbare feiten waarvoor hij gedagvaard werd. ‘In september gaan we zien wat de rechter beslist. Dit gaat een duur grapje worden. Ik geloof dat de rechter de wereld kan redden. Ik geloof dat hij eerlijk is’, zegt hij. ‘Ik had niet gedacht dat dit nog ging komen. Ik blijf erbij. Ik heb iets goed gedaan. Ik denk dat ik in mijn recht ben.’

Account geschorst

De Youtuber raakte zijn account begin juni een week kwijt nadat hij een eerste video geplaatst had waarin hij de identiteit van vier (ex-)leden van Reuzegom bekendmaakte. Hij wilde de Reuzegom-leden naar eigen zeggen ‘cancelen’ omdat ze volgens hem niet voldoende gestraft werden voor de dood van Sanda Dia. Volgens Youtube had hij daarmee de regels geschonden, en dus werd zijn account tijdelijk geschorst.

Een week later postte hij opnieuw een video over Reuzegom met de titel Het spijt me Reuzegom, sorry. Maar verontschuldigen deed hij niet. Hij had het over een ‘woelige week’, waarin hij naar eigen zeggen eigenhandig de discussie over al dan niet voldoende bestraft zijn op gang heeft gebracht. Hij haalde ook uit naar de media en het gerecht, maar ook naar de advocaten van de Reuzegommers.

Die twee video’s, én een interview dat zijn advocaat aan VTM Nieuws gaf, zullen in september behandeld worden door de rechtbank in Brugge.

