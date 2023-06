Acht jaar geleden verhuisde de Sinksensfoor van hartje Antwerpen naar Park Spoor Oost. Geen foorkramer die daarvoor stond te juichen. Maar de Antwerpenaars bleven hun hoogmis van smoutebollen en botsauto’s trouw en volgden.

Het is nog vroeg voor de foorkramers van de Sinksenfoor. Attracties met namen als The Money Nevada en Tiki Surf zijn om 14 uur nog altijd gesloten. Over twee uur gaat de hoogmis voor de Antwerpse kermisgangers ...