De metershoge watergolf die na de explosie van de dam in Nova Kachovka de regio overspoelde, trekt centimeter na centimeter weg. Toch moet het ergste nog komen. Zware vervuiling en uitdroging zullen het zuiden van Oekraïne de komende jaren blijven teisteren.

Na de Russische beschietingen moest Olexiy Sandakov even bekomen. De journalist uit Cherson was afgelopen dinsdag in Naftohavan. Die wijk aan de rand van de Dnjepr-rivier was op 6 juni vrij snel onder ...