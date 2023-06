Acteur, zanger en musicalster Willem Nijholt (88) overleden

Nijholt speelde sinds de jaren 60 in tientallen musicals, films en theaterstukken. In ons land werd hij vooral bekend met zijn vertolking van Filips II in de populaire tv-serie Willem van Oranje.

Acteur Willem Nijholt is vrijdagochtend op 88-jarige leeftijd overleden. Dat laat een woordvoerder van de familie weten aan persbureau ANP.

Nijholt brak in de jaren 60 door met zijn rol in de kindertelevisieserie Oebele. Daarna speelde hij in tientallen musicals, films en theaterstukken. Begin jaren 70 werkte hij samen met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp. Daarna trad hij met name op in musicals en cabarets, zoals Foxtrot van Annie M.G. Schmidt en de Nederlandse versie van Miss Saigon.

Naaktscène

In 1974 speelde hij Theo van Oudijck in de romanverfilming De stille kracht, met Pleuni Touw als tegenspeelster. Een naaktscène van de twee maakte toen grote indruk, ook in ons land. Ook zijn sinistere vertolking van de Spaanse koning Filips II in de Vlaams-Nederlandse coproductie Willem van Oranje zette Nijholt bij ons op de kaart. In beide landen was de show een kijkcijferkanon.

In 1977 werd Nijholt onderscheiden met de Johan Kaartprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van theater. Zijn laatste rol was in de Nederlandse televisieserie Penoza II als maffiabaas Henk Ooms. In 2011 werd Nijholt bekroond tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

