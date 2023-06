VN-hulp bereikt voor het eerst sinds aardbeving rebellengebied in Syrië

Voor het eerst sinds de aardbeving van begin februari heeft een hulpkonvooi van de Verenigde Naties rebellengebied in het noordwesten van Syrië bereikt.

Een functionaris van het VN-bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) bevestigde dat tien trucks met humanitaire hulp vanuit gebieden onder controle van de Syrische regering naar Idlib waren gereden.

Idlib is het laatste bolwerk van de rebellen in het land. De extremistische militie Hayat Tahrir al-Sham zag streng toe op de levering van de hulp, aldus het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. De militie zwaait de plak over het gebied en blokkeerde een vorige levering vanuit regeringsgebied.

Na de aardbeving van 6 februari werden hulpkonvooien een twistappel tussen de Syrische oppositie, die erop stond dat hulp alleen via buurland Turkije kwam, en de Syrische regering en haar bondgenoten, waaronder Rusland, die wilden dat alle hulp via Damascus ging.

In Syrië brak in 2011 een burgeroorlog uit. Rusland en Syrië steunen de Syrische president Bashar al-Assad, terwijl Turkije achter de oppositie staat.

De aardbeving met een magnitude van 7,8 trof Turkije en het noordwesten van Syrië zwaar. Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven, en de materiële schade was enorm.

