Alexander De Croo: ‘Incident Vandenbroucke en Van Quickenborne is ontoelaatbaar’

Op het einde van de kern woensdagavond was er een incident tussen Frank Vandenboucke en Vincent Van Quickenborne. Volgens premier Alexander De Croo was de houding van de minister van Sociale Zaken ‘ontoelaatbaar’. Minister Vandenbroucke vindt ‘absoluut niet’ dat hij een grens overschreden heeft.

Er lekken steeds meer details uit over het kernkabinet (vergadering van de premier met de vicepremiers, red.) dat woensdagavond plaatsvond, net na de passage van Hadja Lahbib in de commissie Buitenlandse Zaken. Die verliep buitengewoon woelig en emotioneel. De MR kreeg het hard te verduren, ook zusterpartij Open VLD hield zich niet in. Die partij worstelt met een existentiële crisis, mede door het gedrag van de Franstalige liberalen. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zou woedend gereageerd hebben, daarmee vertolkte hij de frustratie van partijvoorzitter Egbert Lachaert.

Tegen het einde van de vergadering liepen ook tussen Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Van Quickenborne de gemoederen hoog op. Zo wilde de minister van Sociale Zaken de mogelijke steun voor Lahbib koppelen aan het dossier over de ereloonsupplementen. De liberalen liggen daar dwars. Volgens Vandenbrouckes woordvoerder is Van Quickenborne opgestaan toen de minister van Sociale Zaken nog aan zijn betoog bezig was. Daarop is Vandenbroucke dan zelf rechtgestaan en heeft hij de arm van zijn liberale collega vastgenomen, luidt het.

‘Over de grens’

De Vlaamse socialist bood na afloop via de telefoon nog zijn verontschuldigingen aan bij Van Quickenborne. Daarbij zou zijn afgesproken om dit niet naar buiten te brengen. ‘Case closed’, klonk het, maar nu is het onduidelijk of de kwestie daarmee afgesloten is. Alvast vanmorgen was er niets van te merken. Het gebaar was ongezien.

‘De kous is nog niet af’, zo klinkt het. Verschillende vicepremiers laten verstaan dat er een voorgeschiedenis is. Zowat iedereen zou al te maken hebben gehad met een opvliegende Vandenbroucke: er zou een ‘reeks van ongepast gedrag’ zijn. Er is sprake van driftbuien en woede-uitbarstingen. Bij de partij Vooruit wordt dat geminimaliseerd: er zijn soms verhitte discussies in de kern en Vandenbroucke is verbaal sterk, zo klinkt het. De Croo zou ook een bemiddelaar of vertrouwenspersoon hebben voorgesteld, maar daar wilde Vandenbroucke niet op ingaan.

‘Verbaal en fysiek ging Vandenbroucke over de grens’, klinkt het bij diverse aanwezigen. Maar over de intensiteit lopen de bronnen sterk uit elkaar. Volgens sommigen zou hij Van Quickenborne bij de arm hebben gepakt en tegen de muur hebben gedrukt, waarbij de minister van Justitie de armen omhoog stak om af te wenden. Anderen zeggen dat Vandenbroucke louter de arm van zijn collega zou hebben vastgenomen en gezegd: ‘We zijn hier nog niet klaar.’

Vandenbroucke heeft het tegenover Het Laatste Nieuws over ‘een stevige discussie, een hevige discussie, zoals wel meer gebeurt’. ‘Op een bepaald moment wilde mijn collega Vincent de zaal verlaten, terwijl ik nog heel hevig aan het discussiëren was en ik heb mijn hand op zijn arm gelegd, zo van wacht eens even, ik ben nog bezig. Achteraf volgt vaak een verontschuldiging, dat is hier ook gebeurd’, aldus de minister. Hij vindt ‘absoluut niet’ dat hij een grens overschreden heeft.

‘Ik ben iemand die stevig discussieert, men weet dat. Ik heb graag dat er ruimte is voor een discussie, omdat ik dossiers belangrijk vind. Ik wind me daarin op, ik wil dat dingen vooruitgaan’, aldus Vandenbroucke nog.

Probleem-Vandenbroucke

Opmerkelijk is dat de premier zelf het incident naar buiten brengt met een persbericht. ‘Wat woensdagavond is gebeurd, is niet toelaatbaar en strookt niet met een professionele manier van omgaan met elkaar’, klinkt het. De Croo heeft met de twee betrokkenen een gesprek gehad. Die demarche van de premier kon Vandenbroucke naar verluidt niet smaken. De indruk ontstond dat de premier een weliswaar ongelukkig moment wilde opblazen om de aandacht van de eigen moeilijkheden af te leiden. De Croo zou proberen de aandacht af te leiden van het probleem-Lahbib door een probleem-Vandenbroucke te creëren.

Zo raakt De Croo in de clinch met wat een van de sterkhouders van de regering wordt genoemd.

