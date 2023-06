Puppy love

Telkens wanneer ik thuiskom en ze me ziet, weet ze met haar enthousiasme geen blijf. Haar kleine lijfje danst alle kanten op, ze blaft en maakt de grappigste geluiden, en haar staartje kwispelt zo hevig dat ik me erover verbaas dat het niet losschiet. Ik moet mezelf dan bedwingen om haar niet meteen te aaien of al te veel aandacht te geven. Nu het mooi weer is, lok ik haar doorgaans even naar buiten, om haar daar pas over de bol te aaien. Ze heeft immers de neiging om dan, van puur geluk, een plasje te doen. Ik moet ­altijd een beetje lachen om dat puppyplezier dat zo uitgelaten door haar wezen raast dat het er op alle mogelijke ­manieren uit moet.