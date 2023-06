‘Ik hoop dat de zeer beminnelijke heer die ik aanreed mij contacteert’

‘Standard is voor mij een mooie en passionele vrouw zoals ik er nog nooit één gezien heb. Eentje die veel kan geven en je erg fier kan maken.’

Hoe zou Vanessa Hoefkens zich eigenlijk gevoeld hebben toen haar man Carl in het openbaar zijn nieuwe liefde zat te bezingen? (via HLN.be)

‘Hij gebruikte metaforen’

Dit zegt niet de advocaat van Carl Hoefkens naar aanleiding van zijn uitspraken over Standard, maar Walter Damen, de advocaat van volleybalcoach Gert Vande Broek. Die sprak de speelsters die hij coachte onder meer aan als ‘vette koe’, ‘dikke koe’, ‘olifant’, ‘lompe wijven’,‘kutwijven’ en ‘aandachtshoeren’. (via De Standaard)

‘Soms zullen er momenten zijn dat we op restaurant moeten of iets moeten vieren, want nachten met vrouwen zoals Standard zijn heel zwaar’

Ondertussen gaat Carl Hoefkens nog even door met zijn metafoor. (via HLN.be)

‘Mijn ideale vrouw moet van sport houden, maar het hoeft geen freak te zijn. En ze mag van lekker eten houden om eens goed op restaurant te gaan’

Zou wielrenner Florian Vermeersch beseffen dat de nachten met vrouwen die graag op restaurant gaan zwaar kunnen zijn? (in het Nieuwsblad)

‘Met midzomernacht drinken de jongeren zich compleet zat. En ouders met kinderen verzamelen voor feesten in het park, waarbij ze rond een houten paal dansen. Ze zingen belachelijke liederen die iedereen kent: bijvoorbeeld over kikkertjes, en dan springen ze allemaal. Ik vind het een beetje raar, het is een vruchtbaarheidsfeest, dus die paal is eigenlijk een penis’

Het staat als een paal boven water: ook in Zweden zijn de nachten momenteel zwaar, beschrijft Aina Maj Landvik, in De Standaard. Ze groeide op in België maar woont al een kleine tien jaar in Zweden.

‘Ze vroegen mij in het ziekenhuis of ik alcohol dronk. ‘Ja’, zei ik. ‘En als ik drink, is het tot op het bot’

Sergio heeft geen Midzomernacht nodig om zich compleet zat te drinken. En jong hoeft hij er ook niet voor te zijn. Maar ‘tot op het bot drinken’: hoe doe je dat eigenlijk? (in het Nieuwsblad)

Goedele Liekens. Kris Van Exel

‘Ik word al een lange tijd wakker tussen vier en vijf uur ’s morgens, het is mijn piekeruurtje. Om dan verder te kunnen slapen, doe ik mijn oortjes in en luister ik naar het geluid van een draaiende wasmachine. Je hebt twee soorten: een kleine was of een grote was’

Ook Goedele Liekens heeft zware nachten. (in Feeling)

‘Soms moet je met die vrouw al eens dansen. Om zulke nachten te hebben, om zulke weekends te hebben, om zulke weken te hebben, om zulke seizoenen te hebben. Kijk, dit wordt mijn eerste dans met de “Lady in Red”. Dan moet je al eens dansen opdat het stadion in brand staat’

De metafoor van Carl Hoefkens wordt almaar moeilijker om te volgen, maar hij heeft intussen wel zijn climax bereikt: bel de brandweer! (via HLN.be)

‘Bij het geluid van de grote was hoor je meer water. Het roept een behaaglijk gevoel op uit mijn kindertijd’

Als Carl Hoefkens wil blussen: Goedele Liekens heeft water. (in Feeling)

‘Het feest wordt altijd gevierd op een vrijdag, zodat je het weekend hebt om te recupereren’

Hoe zwaar de midzomernachten in Zweden ook zijn, ze worden wel strategisch ingepland. (Aina Maj Landvik, in De Standaard)

Sergio. Frank Abbeloos

‘Als ik wil, ben ik morgen een van de grootste poëten van Vlaanderen’

Ook Sergio zou metaforen kunnen gebruiken, maar hij wil niet. (in het Nieuwsblad)

‘Als de mensen zich op Facebook niet inhouden tegenover mij, dan hoef ik dat ook niet te doen. Ik zeg dan: “Weet je wat, computerheld met uw groot bakkes, we zullen eens afspreken, ik ken nog iets anders dan muzieknoten, ik zal u eens een noot op uw bakkes geven”’

Sergio mag dan wel niet de grootste poëet van Vlaanderen zijn, hij gebruikt wel degelijk metaforen. (in het Nieuwsblad)

‘Ik ga niet zagen over mijn gezondheid, want er zit in het publiek altijd wel iemand die dan zegt: “Mijne Roger heeft met zijn piemel tussen de deur gezeten en is hem kwijt. En die komt nooit in de gazet”’

Ook het publiek van Sergio gebruikt weleens een metafoor. Of het is toch te hopen dat het een metafoor is. (in het Nieuwsblad)

‘Ik heb tegen de maker van Liefde voor muziek gezegd: “Ben ik zo’n strontzanger dat je mij al jaren niet uitnodigt voor je programma?”’

Nee, er is aan Sergio geen groot poëet verloren gegaan. (in het Nieuwsblad)

Jean-Marie Dedecker. Kris Van Exel

‘We zijn gepakt door het systeem, en dat frustreert enorm’

Niet alleen Sergio is gefrustreerd, maar ook Jean-Marie Dedecker omdat hij op de dijk van Westende geen reuzenrad mag zetten. Alleen steekt Calimero het zoals altijd op ‘het systeem’, terwijl het rad verwijderd wordt op vraag van een buurtbewoner – een buurtbewoner die net als hij lak heeft aan het systeem en zich ertegen verzet. (in De Standaard)

‘In een ander systeem dan het democratische zou Frank een gevaarlijk man zijn’

‘Het systeem’ waar Jean-Marie Dedecker zich zo aan stoort is nog steeds het democratische. En daarin is Frank Vandenbroucke (Vooruit) minister. En die durft zich volgens anonieme bronnen binnen de regering al eens niet-democratisch te gedragen. Zo zou hij woensdag op de ministerraad Vincent Van Quickenborne razend vastgenomen hebben in een soort houdgreep. Sergio zou zeggen: ‘Ik zal u eens een noot op uw bakkes geven’. (in Wetstraat Insider)

‘Een rijke cliënt kun je veel beter verdedigen’

Als Frank Vandenbroucke ooit een advocaat nodig heeft, Johan Platteau is kandidaat. (in De Morgen)

‘Ik gun Camille of Niels Destadsbader dat ze 25.000 à 30.000 euro euro vragen voor een show. Het is Camille gegund. En Pommelien ook, maar er is tegenwoordig zoveel kindermuziek dat zelfs K3 moet vechten voor aandacht. Ik gun iedereen zijn succes, maar ik denk wel: gun de rest ook iets’

Als Sergio een advocaat nodig heeft, zal Johan Platteau misschien toch iets te hoog gegrepen zijn. (in het Nieuwsblad)

‘Mijn cliënt wordt van een haatmisdrijf beschuldigd omdat hij aan zijn oksels krabde’

De man die ervan beschuldigd wordt dat hij de voetballer Vinicius Jr. vanop de tribunes racistisch bejegend heeft, werd niet verdedigd door Johan Platteau, maar het had vast gekund. (op radio Valencia Capital)

‘Ik zou het protocol graag respecteren’

Er is niet alleen het systeem, er is ook het protocol. En volgens het protocol moeten buitenlandse media hun vragen tijdens de persconferentie in het Engels stellen. Toen een Nederlandse journalist aan de Nederlandstalige bondscoach Jacky Mathijssen een vraag in het Nederlands stelde, wou die dan ook niet antwoorden. Want protocol is protocol.

‘Je moet een kat een kat noemen. Ik heb twee broers die homo zijn. Ik ben geen homohater, maar holebi’s zijn tegenwoordig overal goed vertegenwoordigd, voor en achter de schermen. Mijn stijl staat daar haaks op, ik zal altijd de vreemde eend in de bijt blijven’

Protocol is protocol en een kat is een kat. Intussen zoekt Sergio nog steeds een verklaring waarom zijn nieuwe single ‘Supermagnifique’ geen megahit wordt. (in het Nieuwsblad)

Mia Doornaert. Jimmy Kets

‘Ik weet alleen dat die zo vriendelijke meneer, die me zo veel rust gaf, uit Leuven kwam. Ik hoop dus dat de zeer beminnelijke heer mij contacteert’

Over het protocol gesproken: toen barones Mia Doornaert dinsdag op weg was naar het Koninklijk Paleis, had ze een ‘enerverende dag gehad’ en was ze niet goed aan het opletten. Daardoor reed ze tegen de wagen die voor haar was gestopt. Omdat ze niet te laat wou komen op het Paleis, vroeg ze aan de chauffeur snel zijn nummer en beloofde ze hem te bellen. Alleen heeft ze dat nummer niet goed opgeslagen – ‘waarschijnlijk door de stress’ – en nu kan ze hem niet bellen. Als u die man bent, laat iets weten! (in Iedereen beroemd)