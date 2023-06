Hoe een Griekse tragedie op zee nauwelijks een rimpeling veroorzaakt

104 mensen hebben de scheepsramp nabij Griekenland overleefd. Het aantal doden kennen we niet maar het zijn er minstens 300 en allicht 5 – 6 of 700. Een onvoorstelbaar drama en de schuld ligt bij mensensmokkelaars. Al is dat een makkelijke analyse. Het wordt moeilijker als we proberen te weten of de Griekse kustwacht de opvarenden wel wou redden? En het wordt nog moeilijker als we naar onszelf kijken. Hoe kan Europa dit soort drama’s vermijden?





