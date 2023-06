Dit zijn de opmerkelijkste beelden van de week

De beeldredactie van De Standaard selecteert iedere week de meest in het oog springende nieuwsfoto’s.

Deze week beroerde de onderzeeër Titan de gemoederen, nadat alle contact verbroken was. Een diepzeetrip naar de brokstukken van de Titanic werd een heuse nachtmerrie voor de inzittenden en hun families. De onderzeeër bleek geïmplodeerd al voor de zoekwerken goed en wel gestart waren. Hierboven zien we een vliegtuig van de Canadese luchtmacht boven de oceaan patrouilleren.

Foto: afp

Een ander dieptepunt was het forfait van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels. Een gebrek aan respect voor zijn naam, aldus de doelman die Real Madrid vorig jaar eigenhandig de Champions League bezorgde.

Foto: ap

In Oeganda hebben door IS gesteunde rebellen een bloedbad aangericht in een internaat aan de Oegandees-Congolese grens dat 43 jongeren het leven kostte. Een blamage voor president Museveni, die eerder had beloofd om de rebellen militair te verpletteren. Familieleden brachten de lichamen van hun dierbaren een laatste groet.

Foto: getty

Groeten, dat wilden de gasten ook doen in het Witte Huis, waar president Joe Biden en Indiaas minister-president Narendra Modi verwacht werden voor een aankomstceremonie. Biden is de eerste Amerikaanse president die Modi uitnodigde voor een officieel staatsbezoek.

Foto: ap

Een ander prominente ontmoeting deze week was de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, in Peking. De relaties tussen China en de VS worden al enige tijd gekenmerkt door spanningen.

Foto: epa

Ook in Bangladesh ontmoetten twee partijen elkaar, maar van toenadering was er weinig sprake. Leden van de alliantie van linkse politieke partijen Ganatantra Mancha stonden er oog in oog met politieagenten en barricades. De demonstranten eisen onder andere dat er een einde komt aan de stijgende voedselprijzen.

Foto: Fred Debrock

In Westende moet het reuzenrad afgebroken worden na een klacht van een tweedeverblijver. Een toonbeeld van kleingeestigheid, zegt de ene. Te voortvarende politici worden zo terecht teruggefloten, zegt de andere.

Foto: reuters

Maandag begint de jaarlijkse hadj, de pelgrimstocht naar Mekka. Een hoogmis voor verbinding, met vooraf de jaarlijkse Hajj Security Forces Readiness Parade van de special forces van het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Foto: Sebastian Steveniers

In Puurs-Sint-Amands kostte een hevige brand het leven aan twee jonge kinderen. Een onwaarschijnlijk dieptepunt voor de vrienden en familieleden, zeker nu de vader verdacht wordt van het aansteken van het vuur.