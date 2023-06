Leedvermaak bij het lot van de Titan

Hé, vanwaar al die mopjes over vijf mensen die hun dood tegemoet doken? Dat vroeg collega Eva Berghmans zich af. Het lijkt erop dat de vijf inzittenden van de Titan het ego van heel wat mensen onbedoeld een boost hebben gegeven.

Orka’s die ontkennen dat ze iets met de ramp te maken hebben, maar de pinguïns met de vinger wijzen. Orka’s die vertellen dat ze de rijken met plezier opeten. Een keuzemenu om een controller te kiezen (‘Disney prinses roze? oldskool nintendo? classic?’) om de duikboot te besturen. Een jongen die een driftbui krijgt omdat zijn controller niet snel genoeg reageert, terwijl de rest van de crew met de schrik in de ogen toekijkt. De stroom aan grappen over de onfortuinlijke duikboot heeft één constante ondertoon: onverhuld leedvermaak. Eat the rich.

Het is zoals wanneer iemand struikelt. Dat is altijd een beetje grappig, maar het is op zijn grappigst als de struikelaar juist zijn mooiste kostuum heeft aangetrokken, en met de neus in de lucht op het podium wil stappen voor een dikdoenerige speech. Zijn verdiende loon, denk je dan, met al zijn pretentie, en dat het toch waar is, dat hoogmoed altijd voor de val komt.

Alleen: in het geval van de Titan worden die grappen gemaakt op de kap van mensen die naar alle waarschijnlijkheid stervende waren, en intussen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gestorven zijn. Kun je dan nog altijd denken ‘boontje komt om zijn loontje’, zonder dat je je eigen gevoel voor ironie wansmakelijk vindt? Vanwaar komt die harteloosheid? ‘Dit soort leedvermaak permitteren mensen zich alleen als het over uitzonderlijk rijke mensen gaat’, zegt Alain Van Hiel, sociaal psycholoog aan de UGent. ‘Als je dit soort grappen had gemaakt over de passagiers van de vissersboot die vorige week gezonken is in de Middellandse Zee, zou je met pek en veren overgoten worden – behalve in sommige extreemrechtse kringen. Over rijke mensen doen allerlei negatieve stereotypes de ronde, zoals dat het allemaal belastingontduikers zijn. We zien ze niet als mensen. Ze worden gereduceerd tot één aspect van hun bestaan: hun rijkdom. Dat staat empathie in de weg. Als je meer over hen zou weten, als je hun verhaal zou kennen, worden het mensen. Dan kun je je dat leedvermaak niet meer permitteren, want dan zou jij in hun schoenen kunnen staan.’ Dat verklaart gelijk waarom we nu makkelijker sympathie voelen voor Suleman Dawood, de negentienjarige die in de Titan stapte om zijn vader een plezier te doen, hoewel hij zelf doodsbang was.

Statussymbool

Daar komt nog bij dat de missie van de Titan voor de inzittenden vooral een statussymbool lijkt te zijn geweest, een luxereisje waarmee ze hun rijkdom nog eens dik in de verf zetten. ‘Als het wetenschappers op missie waren geweest, en geen toeristen, dan had je minder leedvermaak gezien’, zegt Van Hiel. ‘En ook als het een grote duikboot was geweest, die tien keer per dag voor vijf euro per man afdaalde naar het wrak, had je veel meer medeleven gezien. Dan zou het een toeristenboot geweest zijn die in de problemen kwam, eentje waarin we zelf tijdens onze vakantie hadden kunnen zitten, in plaats van een speeltuig van superrijken die pronken met hun geld.’

Blijft de vraag wat al dat leedvermaak oplevert. Wat hebben we er als mensheid bij te winnen om een bevolkingsgroep zo te stigmatiseren? ‘Het is een manier om ons goed te voelen over onszelf’, legt Van Hiel uit. ‘Als je een rijke niet als een mens ziet, hoef je niet stil te staan bij de beperktheid van je eigen succes. Leedvermaak om de rijken gaat een pak verder dan jaloezie, waar nog een component van sociale vergelijking mee gemoeid is. Bij jaloezie gaat het om iets – een goede job, een chic huis, een genereuze partner – wat nog binnen onze mogelijkheden ligt. Bij superrijken zie je een mate van succes die voor de doorsnee mens niet is weggelegd, en net daarom voel je leedvermaak als ze van hun voetstuk vallen, als al dat succes toch niets blijkt op te leveren. Het relativeert wat je zelf maar bereikt hebt.’

Een beetje zelfoverschatting kan geen kwaad

Een beter gevoel over onszelf, omdat een ander in de penarie zit? Huh? Dat slaat rationeel bekeken toch nergens op? ‘Nee, dat klopt, maar dat geldt voor wel meer psychische mechanismen die onze zelfwaardering boosten’, zegt Van Hiel. ‘Zo hebben mensen doorgaans meer sympathie voor de letters die in hun eigen naam voorkomen. Dat noemen we het naamlettereffect. Dankzij dat soort mechanismen cultiveren we de zelfwaardering. En zelfwaardering hebben we nodig om gelukkig te zijn en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Om dingen te ondernemen, heb je best een rooskleurig beeld van jezelf. Niet té rooskleurig, maar een beetje zelfoverschatting is nuttig.’

