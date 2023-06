Het lerarentekort in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel is in vergelijking met vorig jaar met een vijfde gedaald. Een gevolg van infobeurzen, zij-instromers en een lesweek die maar vier dagen duurt.

Het lerarentekort wordt vaak de grootste bedreiging genoemd voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is dus een goede zaak dat in Brussel sprake is van ‘een duidelijke daling’ van dat tekort. Dat zei ...