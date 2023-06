In het Antwerpse district Wilrijk is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een hoogspanningscabine. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen, die het vuur onder controle tracht te krijgen. Door de brand zaten volgens Fluvius meer dan 10.000 gezinnen in de regio zonder stroom.

Na de stroompanne in de Antwerpse zuidrand als gevolg van een ontploffing en brand in een hoogspanningsinstallatie in Wilrijk, is een groot deel van het omliggende elektriciteitsnet al ‘hervoed’ via een andere weg, zegt hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Fluvius bevestigt dat intussen zowat de helft van de getroffen klanten weer stroom heeft. De panne bevindt zich nog vooral in delen van Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Zuid. Een ander deel van Wilrijk heeft intussen weer stroom, net als Kontich.

‘Ook prioritaire klanten zoals politie en brandweer hebben we snel weer van stroom kunnen voorzien’, zegt David Callens van Fluvius. ‘We doen er alles aan om ook de zowat 5.000 overgebleven gezinnen zo snel mogelijk te helpen door stroom te leveren via een andere weg.’

A12

Op de A12 tussen de Antwerpse ring en de Rupeltunnel in Boom zijn alle verkeerslichten en camera’s uitgevallen als gevolg van de stroompanne. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De lokale politiezones gaan ter plaatse om op de kruispunten het verkeer te regelen. In de tunnels werkt de verlichting wel nog.

Ter hoogte van Aartselaar is de A12 door een ongeval ook nog eens versperd geraakt richting Brussel. Aangezien er zonder camerabeelden weinig informatie over het ongeval doorstroomt, is het niet duidelijk hoe lang de hinder daar zal aanslepen.

In de Jan De Vostunnel, Bolivartunnel en Craeybeckxtunnel in Antwerpen, en in de Rupeltunnel in Boom werken de verlichting en camera’s wel nog. Die moeten volgens het Verkeerscentrum dan ook niet worden afgesloten.

Noodgeneratoren in UZA

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is moeten overschakelen op noodgeneratoren door de algemene stroompanne in Wilrijk. Ook diverse campussen van de Universiteit Antwerpen (UA) zijn getroffen. Dat melden UZA en UA.

‘Wij zijn onmiddellijk overgeschakeld op noodgeneratoren, maar voor de rest loopt alles goed’, zegt UZA-woordvoerder Evita Bonné. De spoeddienst is open en de overlast is voor het ziekenhuis over het algemeen heel beperkt. Bonné vraagt wel aan mensen die vrijdag nog een patiënt zouden ophalen, om te wachten tot de problemen met het verkeer opgelost zijn.

Ook enkele belangrijke laboratoria van de universiteit, waar wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd, konden overschakelen op een noodgenerator. ‘De beperkte panne veroorzaakte geen grote problemen. Voor de precieze omvang is het nog koffiedik kijken’, zegt Peter De Meyer, woordvoerder bij de UA.

De grote stadscampus van UA werd in ieder geval niet getroffen. De campussen buiten de stad wel: Drie Eiken, Groenenborger en Middelheim. Op Drie Eiken is de stroom gedeeltelijk terug, op de andere campussen nog niet.

Mogelijk zijn er gevolgen voor de studenten die examens hebben. ‘Voorlopig zijn er geen drama’s, maar als er examens op de computer bezig waren, kan dat problemen opleveren’, zegt De Meyer. ‘We hebben ook wel wat aula’s die onder de grond zitten en dus geen daglicht hebben.’

