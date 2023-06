Zoveelste woedeaanval brengt Nederlandse minister ten val

De Nederlandse minister van Onderwijs Dennis Wiersma (VVD) stapt op wegens ‘onwenselijk gedrag’. De talentrijke politicus beloofde beterschap, maar kon het toch niet laten.

Jawel, soms gedroeg hij zich als een ‘hork’. Dat vond hij zelf ook. Het woord hork laat vele synoniemen toe, gaande van boerenlul tot botterik. Dennis Wiersma sloeg diverse keren een mea culpa na verhalen over koleriek gedrag, waarbij deuren uit de hengsels vlogen en medewerkers verbaal werden gekleineerd. Sommige ambtenaren hielen het voor bekeken en zochten een andere baan. ‘Grensoverschrijdend gedrag’, heette het. Een fractiegenoot beaamde dat de minister van Onderwijs ‘zijn stress soms op de verkeerde manier uitte’.

Wiersma’s gedrag bleef nochtans lange tijd onder de waterlijn. Zijn carrière kon op heel wat sympathie rekenen. Zijn vader hield een snackbar open, thuis werd er nooit over politieke gesproken. Hij zwom als een zalm doorheen het onderwijs tot hij ook academische studies afrondde. De liberaal etaleerde een sociale reflex. Op Onderwijs verzinnebeeldde hij een frisse, maar ambitieuze koers.

Ziekteverlof

Tot De Telegraaf in april een boekje opendeed. De verfrissende aanpak op Onderwijs kwam met een vervelende kant. Wiersma bekende schuld en beloofde aan zijn omgangsvormen te werken. Later bleek dat hij ook in de fractie meer dan eens zijn te korte lontje had geëtaleerd. Het leidde op een VVD-congres begin deze maand tot een memorabele catharsis. Hij kreeg er lang en hard applaus, omdat hij zo eerlijk zijn fouten erkende en zijn verontschuldigingen uitsprak.

De man kreeg een nieuwe kans. Lang heeft het allemaal niet geduurd. Tijdens een congres met onderwijsspecialisten speelde zijn karakter vorige week opnieuw op. Het gesprek tussen Wiersma en de organisatoren zou ‘onaangenaam’ en ‘onprettig’ zijn geweest. De woordvoerder van Wiersma sprak van een klacht over ‘mondelinge en fysieke intimidatie’. Aanvankelijk behield de minister nog het vertrouwen van premier Mark Rutte (VVD) tot de zaak was uitgeklaard.

Maar de minister van Onderwijs bleef plots thuis, officieel met ziekteverlof. Via Twitter bood hij donderdag zijn ontslag aan. Hij liet weten met iedereen die ‘zijn gedrag als intimiderend heeft ervaren in gesprek te willen gaan’. Rutte vond het gedrag ‘ongelooflijk pijnlijk’ maar vond dat de minister ‘de juiste acties’ had ondernomen.

