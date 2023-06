Kesha en Dr Luke treffen na tien jaar minnelijke schikking over seksueel misbruik

Na een juridische strijd van ruim tien jaar over mogelijk seksueel misbruik heeft popzangeres Kesha met haar voormalige producer Dr Luke een akkoord gesloten over de zaak. Over de inhoud van de schikking is niets bekend.

De Amerikaanse popzangeres had haar voormalige producer in 2014 ervan beschuldigd dat hij haar gedrogeerd en verkracht had en jarenlang ‘emotioneel mishandelde’. Ze beweerde ook dat de Amerikaanse producer popzangeres Katy Perry zou hebben verkracht. Kesha wou af van haar platencontract dat haar verplichtte om met de superproducer te werken. Dat proces verloor ze in 2016. Dr Luke, die eigenlijk Lukasz Gottwald heet, beweerde op zijn beurt dat Kesha hem valselijk beschuldigde en diende klachten in voor laster en contractbreuk.

In 2020 oordeelde een New Yorkse rechter nog dat Kesha Dr Luke schade had toegebracht door te beweren dat hij Katy Perry had verkracht en ze moest 341.720 euro achterstallige royalty’s betalen. Kesha ging in beroep. Volgende maand was er opnieuw een proces gepland over de affaire. Maar zover komt het dus niet. De twee postten op sociale een gezamenlijke verklaring waarin ze aangeven dat ze tot een minnelijke schikking zijn gekomen.

Rem op carrière

‘Alleen God weet wat er die nacht is gebeurd’, schrijft Kesha in de verklaring die ze deelde op Instagram. ‘Zoals ik altijd al zei, kan ik niet alles vertellen wat er is gebeurd. Ik kijk ernaar uit om de deur van dit hoofdstuk van mijn leven dicht te trekken en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik wens alle betrokken partijen niets dan rust.’

Ook Dr Luke reageerde. ‘Hoewel ik het waardeer dat Kesha nogmaals erkent dat ze niet kan vertellen wat er die nacht in 2005 is gebeurd, ben ik er absoluut zeker van dat er niets is gebeurd. Ik heb haar nooit gedrogeerd of aangevallen en ik zou dat nooit iemand aandoen. In het belang van mijn gezin heb ik bijna tien jaar fel gevochten om mijn naam te zuiveren. Het wordt tijd dat ik deze lastige zaak achter me laat en verder ga met mijn leven. Ik wens Kesha het beste.’

Begin jaren 2010 scoorde Kesha hits met ‘Tik tok’ en ‘We r who we r’ samen met Dr Luke als producer. Dr Luke werkte als producer onder meer samen met Katy Perry, Britney Spears en Miley Cyrus en had voor de beschuldigingen tientallen toptienhits in de Amerikaanse hitparade gescoord.

De vele rechtszaken hebben een rem op hun carrières gezet. Kesha bracht pas in 2017 een nieuw album uit met een andere producer. Haar meest recente album,Gag order, met Rick Rubin als producer, kwam vorige maand uit. Dr Luke dook pas in 2020 opnieuw in de hitparade op onder de naam Tyson Trax, als producer van ‘Say so’ van Doja Cat.

