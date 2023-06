De vader van de twee kinderen die in de nacht van zondag op maandag omkwamen bij een woningbrand in Puurs-Sint-Amands, blijft minstens een maand langer in de cel. De raadkamer heeft zijn aanhouding vrijdag verlengd.

De man wordt verdacht van opzettelijke brandstichting bij nacht van een bewoond pand, met de dood tot gevolg.

De brand kostte het leven aan zijn twee kinderen van 4 en 8 jaar oud. Hun moeder probeerde hen nog te redden, maar liep daarbij zelf levensgevaarlijke verwondingen op. De vrouw ligt nog steeds in coma in het ziekenhuis, en is zich er niet van bewust dat haar kinderen de brand niet hebben overleefd. De brandweer haalde de kinderen naar buiten, maar de slachtoffers overleden wat later in het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. In de loop van maandag werd de vader, die al even niet meer bij het gezin woonde, opgepakt om een verklaring af te leggen. Nu blijkt hij dus ook effectief een verdachte te zijn in de zaak, ook al blijft hij elke betrokkenheid ontkennen.

Lees ook