Leve de komkommertijd!

De pittige harissa-zalm geef je een perfecte cuisson door de vis langzaam en op lage temperatuur te garen. Voor de salade kan je makkelijk alle elementen op voorhand bereiden om het geheel dan à la minute te dresseren. Ze is ook lekker op kamertemperatuur.





VOOR 4 PERSONEN

- 1 kg zalmfilet, in één stuk met vel

- 1 el harissa*

- 2 el olijfolie

- 1 tl venkelzaad, grof gekneusd in de vijzel

- 1 tl korianderzaad, grof gekneusd in de vijzel

- Peper en zout

- 1 komkommer

- 2 el citroensap

- 1 klein handje pistachenoten, niet gezouten

- 5 takjes verse oregano

- Geroosterd brood om te serveren.





BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 160 °C.

2. Maak slierten komkommer met een dunschiller of een mandoline. Doe de slierten in een kom met citroensap en een snuf zout. Laat even marineren.

3. Meng intussen de harissa met de olijfolie, het koriander- en venkelzaad, een snuf zout en wat peper. Leg de vis in een ovenschaal en smeer het mengsel erbovenop. Zet in de oven en gaar zo’n 20 à 30 minuten, tot de zalm binnenin net gaar is (check dat even door de zalm met een vork wat uit elkaar te duwen).

4. Hak de pistachenoten grof en rits de blaadjes oregano van de takjes.

5. Neem een grote serveerschotel en trek de zalm in stukken, schik de slierten komkommer ertussen en bestrooi met pistachenoten en oregano. Lepel er nog wat van de rode olie over die achterblijft in de ovenschaal nadat de zalm is gebakken. Serveer met geroosterd brood.