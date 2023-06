Oliebedrijven in VS aangeklaagd voor dodelijke hittegolf in 2021

Verschillende olie- en gasbedrijven zijn donderdag in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens verantwoordelijkheid voor een hittegolf die het noordwesten van het land teisterde in juni 2021. Het extreem warme weer kostte honderden mensen het leven.

Volgens de lokale overheid Multnomah County speelden de door de bedrijven geproduceerde broeikasgassen een belangrijke rol bij het ontstaan van een zogeheten ‘heat dome’ (hittekoepel), die de temperaturen in de regio tot abnormale hoogten liet oplopen. In Seattle tikte het kwik destijds bijna 41 graden aan en in Portland werd met 46 graden een lokaal hitterecord gebroken. Op een gemiddelde zomerdag wordt het in beide steden niet warmer dan 25 graden. In Multnomah County stierven zeker 72 mensen als direct gevolg van de extreme hitte tussen 24 en 29 juni 2021, in de rest van de getroffen regio eiste de warmte in die periode nog eens honderden levens.

Het district, waar onder meer de stad Portland onder valt, klaagt in totaal zeventien bedrijven aan, waaronder Exxon Mobil, Shell, BP en het adviesbureau McKinsey & Co. Het eist 50 miljoen dollar (46 miljoen euro) van de beklaagden voor de geleden schade en 1,5 miljard dollar voor toekomstige schade. Ook moet er een fonds opgericht worden om ‘de openbare gezondheidszorg en infrastructuur te bestuderen, plannen en upgraden’ en zo de inwoners van Multnomah County te beschermen bij toekomstige historische weersomstandigheden die worden veroorzaakt door klimaatverandering. Dit zou ongeveer 50 miljard dollar moeten gaan kosten.

In de aanklacht wordt verwezen naar verschillende wetenschappelijke studies die hebben aangetoond dat de hittegolf veroorzaakt werd door de opwarming van de aarde, waar de verbranding van fossiele brandstoffen een belangrijke oorzaak van is.

‘Deze rechtszaak gaat over verantwoording en eerlijkheid, en ik geloof dat de mensen van Multnomah County beide verdienen’, aldus districtsvoorzitter Jessica Vega Pederson. ‘Deze bedrijven wisten dat hun producten onveilig en schadelijk waren en logen daarover. Ze hebben enorm geprofiteerd van hun leugens en lieten de rest van ons de gevolgen dragen en de schade betalen. Wij zeggen: genoeg is genoeg.’

Lees ook