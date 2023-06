De Lijn belooft oplossing voor alle kinderen in buitengewoon onderwijs

De Lijn gaat ervan uit dat in september ‘voor alle kinderen in het buitengewoon onderwijs een vorm van openbaar vervoer zal bestaan’. Meer dan honderd schooldirecties hadden in een brief aangedrongen op duidelijkheid.

Afgelopen week gaf Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) in het Vlaams Parlement cijfers over het schoolvervoer van De Lijn. Slechts 15 procent van de busritten voor het buitengewoon onderwijs volgend schooljaar zouden al zijn ingevuld. De cijfers zaaiden onrust. Meer dan honderd schooldirecties van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vroegen de minister in een brief om duidelijkheid.

‘Heel wat scholen kregen te horen dat de minibusjes of taxiritten geschrapt worden’, zegt Saskia Vandereyken, directeur van Katrinahof in Antwerpen. ‘Dat betekent niet alleen dat die kinderen op grotere bussen terechtkomen, maar ook dat ritten langer worden. Collega’s zitten met de handen in het haar.’

Volgens De Lijn werden de cijfers van Peeters ‘fout geïnterpreteerd’. Van de 2.245 dagelijkse busritten die er vorig jaar waren in het buitengewoon onderwijs, moet er voor 700 een nieuwe uitvoerder worden gezocht. Daarvan zijn er momenteel al 151 gegund. Voor 549 busritten is De Lijn op zoek naar een uitvoerder. ‘Daarover zijn we in prijsonderhandelingen’, zegt woordvoerder Frederik Wittock.

Met andere woorden: 75 procent van alle ritten voor het nieuwe schooljaar hebben op dit moment al een uitvoerder. De Lijn zegt optimistisch te zijn dat tegen het nieuwe schooljaar alle ritten zullen zijn toegekend, en belooft dus een oplossing voor alle kinderen in het buitengewoon onderwijs.

90 minuten

De problematiek van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is niet nieuw, maar kwam in 2021 weer in de aandacht door schrijnende verhalen van kinderen en jongeren die vier of vijf uur per dag op de bus zaten.

Daarop trok de Vlaamse regering geld uit om de meest precaire situaties op te lossen. De Lijn kreeg de opdracht om samen met de scholen te bekijken wat de beste oplossing is voor elke leerling. De doelstelling was, door het inzetten van bijkomend vervoer, ervoor te zorgen dat ritten niet langer dan 90 minuten duurden.