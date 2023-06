Oekraïense soldaten trainen om niet te sneuvelen

Wanneer ze niet aan gevechten deelnemen, worden de soldaten van Oekraïense gevechtseenheden gedrild om op elke situatie voorbereid te zijn. Fotograaf Gert Jochems woonde een training bij.

Op de dagen dat de soldaten van de 108ste Infanteriebrigade niet aan het front in Zaporizja zijn, oefenen ze allerlei soorten gevechtssituaties. Bijvoorbeeld hoe ze, opgedeeld in groepjes van twee of drie, een dorp huis per huis moeten benaderen. Nooit mag iemand ongedekt zijn, rechtopstaande bewegingen moeten zo kort mogelijk zijn. De groep mag niet in haar geheel bewegen, alleen in kleine groepjes. De zijflanken horen altijd bewaakt te zijn, de vijand mag geen kans zien om van opzij aan te vallen.

De soldaten moeten proberen de vijand voortdurend onder schot te houden zodat hij zich altijd moet verbergen en niet terug kan schieten. In echte gevechten is er doorgaans zo veel lawaai dat communicatie alleen met eenvoudige gebaren mogelijk is. Voor deze groep betekent twee keer op de schouder tikken dat de soldaat verder mag lopen omdat de andere hem kan beschermen.

Ze trainen ook hoe ze een vijandelijke loopgraaf moeten benaderen en hoe ze erin kunnen gaan. Best met drie, zodat de derde de twee anderen in de rug kan beschermen. Bij elke bocht in een loopgraaf moet het geweer van schouder gewisseld worden en voor de bocht genomen wordt, moeten ze een paar keer blindelings om de hoek schieten. Een loopgraaf leegmaken, heet dat.

Ze leren ook de eigen loopgraaf te verlaten, opnieuw: alleen in kleine groepjes. Degenen die nog in de loopgraaf zijn, moeten aanhoudend blijven schieten.

Instructeurs vertellen hoe de groep zich moet herorganiseren als er een gewonde valt en hoe die het best van het slagveld gehaald wordt: geen medelijden als hij pijn heeft, hij moet zo snel mogelijk weg.

Op de grond liggen een twintigtal soorten mijnen. Hun werking wordt in detail uitgelegd en er wordt een mijn op afstand tot ontploffing gebracht.

Enkele scherpschutters liggen heel de tijd in dezelfde houding op de grond. Verderop zitten er tussen de bladeren in de bomen. Hun belangrijkste kwaliteit is dat ze niet hun geduld verliezen en niet gestresseerd geraken. Ze mogen maar één kogel afvuren en daarna moeten ze zich meteen verplaatsen. Op de plaats waar ze liggen of zitten kunnen ze met een apparaatje de wind meten. De wind op de plaats waar hun doelwit zich bevindt, moeten ze inschatten op basis van de bewegingen van bijvoorbeeld een zeil of wasgoed dat aan de draad hangt. Heel warm weer maakt het hen extra lastig, dan wordt het zicht bemoeilijkt door een zweem die boven de bodem hangt.

’s Nachts is het voor hen het makkelijkst werken omdat ze dan een warmtegevoelig vizier kunnen hanteren – waar een uniform in camouflagekleuren niet tegen helpt. Afhankelijk van de kogel kan een scherpschutter tot op 1,5 kilometer afstand dodelijk zijn. Als ik een van hen vraag hoe een journalist zich kan beschermen tegen scherpschutters antwoordt hij dat dat bijna niet kan. ‘Er is maar één manier: niet belangrijk zijn, zodat hij zijn kogel niet aan jou wil verspillen.’