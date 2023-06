Negentienjarige was doodsbang, maar stapte toch in duikboot om zijn vader te plezieren

Het jongste slachtoffer van de Titan-onderzeeër wilde eigenlijk niet mee naar het wrak van de Titanic. Maar omdat het Vaderdag was en zijn vader geobsedeerd was door de Titanic, stapte Suleman (19) toch met hem aan boord.

Zondag was het Vaderdag in het Verenigd Koninkrijk en Canada, en de Brits-Pakistaanse student Suleman Dawood (19) had een wel heel bijzonder vader-zoonuitstapje gepland. Zijn vader Shahzada Dawood (48), miljardair, had twee tickets van zo’n 230.000 euro gekocht om die dag samen te gaan kijken naar het wrak van de Titanic op de bodem van de oceaan. De man was dan ook al vanop jonge leeftijd ‘absoluut geobsedeerd’ door de Titanic, en films, documentaires en tentoonstellingen erover, vertelt zijn oudere zus Azmeh Dawood aan NBC News.

Suleman kroop met tegenzin in de Titan-onderzeeër. De tiener ‘zag het niet echt zitten’, had hij in de dagen voor de expeditie aan een familielid gezegd. Hij was al enkele weken in Canada met het gezin, maar was volgens zijn tante Azmeh ‘doodsbang’ voor de duikboottrip naar een diepte van bijna 4 kilometer onder het wateroppervlak, honderden kilometers van de kust van Newfoundland. Om zijn vader een plezier te doen op Vaderdag, stapte hij zondagochtend toch aan boord.

‘Alsof ik in een slechte film zit’

Na nog geen twee uur verloor de onderzeeër contact met het moederschip waarvan hij gelanceerd was. ’s Avonds werd een zoek- en reddingsactie opgestart naar het vermiste toestel. Donderdag werden uiteindelijk brokstukken op de zeebodem aangetroffen, op enkele honderden meters van de Titanic. De Amerikaanse kustwacht gaat ervan uit dat de Titan zondag implodeerde en dat de inzittenden daarbij om het leven kwamen.

Toen Azmeh dat vernam, voelde ze ‘ongeloof’. ‘Het is een onwerkelijke situatie’, vertelde ze donderdag huilend aan NBC. ‘Ik vind het heel erg dat de hele wereld zoveel trauma en spanning heeft moeten doorstaan’, zei ze ook nog.

De vrouw had de zoekactie de voorbije dagen nauwgezet gevolgd, wanhopig wachtend op nieuws over haar broer en neefje. Er werd lang gedacht dat de inzittenden in de onderzeeër zaten te hopen op redding, terwijl hun zuurstofvoorraad slonk. ‘Ik denk aan Suleman, die negentien is, daarin, misschien gewoon naar adem happend … Het is eerlijk gezegd verlammend’, zei Azmeh. ‘Ik voel me alsof ik in een heel slechte film ben terechtgekomen, waarin afgeteld wordt, maar je weet niet waarnaar. Ik vind het moeilijk om te ademen als ik aan hen denk.’

Azmeh Dawood, die naar Amsterdam verhuisd was, had de laatste jaren niet meer zoveel contact met Shahzada die met zijn zoon, dochter en vrouw nabij Londen woonde, maar ze is diepbedroefd over zijn overlijden. ‘Hij was mijn kleine broertje. Ik hield hem vast toen hij geboren was.’

Sciencefictionfan

Shahzada Dawood, die ook de Britse en Maltese nationaliteit had, was een telg van een van de rijkste Pakistaanse families. De familie Dawood heeft een zakenimperium in Pakistan, Dawood Hercules Corp, met onder meer investeringen in landbouw en de gezondheidssector. Shahzada was sinds 2021 ook vicevoorzitter van het Pakistaanse conglomeraat Engro Corporation en was als een adviseur van Prince’s Trust International, een liefdadigheidsorganiatie opgericht door de Britse koning Charles. Hij sprak meermaals tijdens het World Economic Forum en in 2020 voor de Verenigde Naties.

Zoon Suleman had net zijn eerste jaar business school afgewerkt aan de Strathclyde universiteit in Glasgow. Voordien ging hij naar de ACS International School Cobham in Surrey. De jongeman was volgens zijn familie ‘een grote fan van sciencefictionliteratuur en nieuwe dingen leren’. Hij hield ook van Rubiks kubussen en volleybal spelen.

De familie zegt in een verklaring, verspreid via haar Dawood Foundation, dat het ‘met diep verdriet is dat we het overlijden melden van Shahzada en Suleman Dawood’. ‘Onze geliefde zonen waren aan boord van OceanGate’s Titan-onderzeeër die verging onder water’, schrijven Hussain en Kulsum Dawood, de ouders van Shahzada en grootouders van Suleman. ‘Houd de vertrokken zielen en onze familie alstublieft in uw gebeden tijdens deze moeilijke rouwperiode.’

De familie bedankt iedereen die betrokken was bij de reddingsoperaties. ‘Hun onvermoeibare inspanningen waren een bron van kracht voor ons in deze tijd’, naast alle steun van dierbaren en wereldwijd. De Dawoods betuigen hun medeleven aan de families van de andere passagiers van de Titan.

‘Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van deze tragedie, die de hele wereld heeft gevolgd. Zoals bij elke tragedie van deze omvang, brengt het het beste en het slechtste in mensen naar boven’, klinkt het ook nog in een verklaring aan de BBC. ‘Sommigen doen hun uiterste best om bij te dragen en te steunen, anderen gebruiken deze momenten voor persoonlijk gewin. Hoe iemand zich in zulke omstandigheden gedraagt, zegt meer over zijn eigen karakter dan wat dan ook.’

‘De familie blijft overweldigd door de liefde en steun die ze heeft ontvangen en is dankbaar voor degenen die het beste in de mensheid hebben laten zien.’

