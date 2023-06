Brokstukken Titan gevonden, duikboot ‘catastrofaal geïmplodeerd’ - Mannen hebben van nature hoger risico op kanker

Foto: via REUTERS

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Brokstukken van vermiste duikboot Titan gevonden: ‘Ze wijzen op catastrofale implosie’

De vermiste onderzeeër Titan is verongelukt. Vlak bij het wrak van de Titanic werden brokstukken gevonden die afkomstig zijn van de duikboot. Die was slecht gebouwd en is geïmplodeerd.

Lees meer

2. Mannen hebben door levensstijl én genen hoger risico op kanker

Mannen roken vaker en drinken meer alcohol, en ze krijgen vaker kanker. Maar dat hogere kankerrisico blijken ze ook van nature te hebben. ‘We krijgen nu pas een beeld van wat er allemaal speelt.’ Lees meer