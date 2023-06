Gast vertrekt na bijna twee jaar uit hotel in Delhi zonder rekening te betalen

Een man verbleef 603 nachten in een vijfsterrenhotel in Delhi zonder zijn rekening te betalen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van Indiase media.

Ankush Dutta checkte aanvankelijk voor maar een nacht in het Roseate House hotel in, maar deed er bijna twee jaar over om weer te vertrokken. Zijn rekening was opgelopen tot 5,8 miljoen rupees (65.000 euro) toen hij in januari 2021 voor de laatste keer het hotel verliet.

De onbetaalde rekening kwam pas aan het licht toen de administratie later werd gecontroleerd. De directie van het hotel schakelde de politie in en diende klachten in tegen de gast, de receptiemanager en verschillende andere personeelsleden die ervan worden beschuldigd de gast geholpen te hebben zijn rekening te ontlopen.

Volgens de klacht zou het hotelpersoneel een groot aantal kostenposten op de rekening van de genoemde gast hebben vervalst of verwijderd.

